9 malých příznaků, že máte chronický únavový syndrom | Linda Easthouseová

Pokud se neustále cítíte určitým typem únavy a nevíte proč, vaše tělo se možná zoufale snaží s něčím bojovat a nemá šanci to dohnat.

Toto není druh únavy, který můžete překonat tím, že strávíte víkend spánkem nebo dokonce odjedete na týdenní dovolenou na pláži. Je to hluboký sval a druh vysilující únavy, kvůli kterému není možné v některých dnech ani vstát z postele.

Tento typ extrémní únavy a letargie, která vás vyčerpává až do morku kostí, může být způsoben tím, co je známé jako syndrom chronické únavy (CFS).

Co je chronický únavový syndrom?

Myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom (ME/CFS) je označení určené k popisu komplexního syndromu, který způsobuje dlouhodobou invalidizující únavu a vyčerpání.

Většina lidí s ME/CFS má také jeden nebo více dalších příznaků, jako je bolest svalů, kloubů, narušený spánek, špatná koncentrace a/nebo bolesti hlavy. V závažných případech můžete zažít všechny tyto problémy.

Co způsobuje ME/CFS a jak se diagnostikuje?

Stejně jako u většiny syndromů není k dispozici žádný krevní test pro stanovení konečné diagnózy a v současné době není známa žádná příčina.

Existují testy tlakových bodů, které můžete provést k posouzení bolesti, které poskytují hrubý standard měření. Pokud určitý počet bolestivých bodů interaguje, lze předpokládat, že máte ME/CFS.

Lékařská komunita v Evropě chápe, že příčinou je bolestivý otok mozku a míchy (což znamenají latinská slova myalgická encefalomyelitida). Opět je to jen další způsob, jak popsat skupinu příznaků, spíše než identifikovat příčinu.

Chronický únavový syndrom má tendenci být hlavní diagnózou, když trpíte vysilující chronickou bolestí a únavou, ale vše ostatní bylo testováno a nic se neprokázalo. Zdá se, že mnoho lékařů to považuje za plošnou diagnózu, která pokrývá různé nemoci a problémy, které všechny vedou ke stejnému souboru příznaků. Existuje velké množství variací mezi typy a závažností příznaků, které způsobují, že člověk zažívá ohromující pocit neustálé únavy.

V zásadě se tento syndrom diagnostikuje pouze vyloučením všech ostatních známých možností.

Kdy tedy neustálý pocit únavy překračuje hranici, kterou lze vysvětlit tím, že se cítíte přepracovaní, přetížení a máte blízko k vyhoření?

Zde je 9 příznaků myalgické encefalomyelitidy/chronické únavy, na které si dát pozor, pokud jste extrémně unavení a neustále si kladete otázku: „Proč se vždycky cítím tak unavený?“

Zde je 9 malých příznaků, že máte chronický únavový syndrom:

1. Je úplně jiná než každodenní únava (např. po týdnu práce)

Odpočinkem se to moc nezmírňuje.

Ne kvůli nebo něčemu podobnému únavě po nadměrné námaze.

Není to kvůli svalové slabosti.

U lidí s depresí to není ztráta motivace nebo potěšení.

Není to nic z toho, ale kterýkoli z nich se může vyvinout v důsledku CFS/ME.

2. Dochází k náhlému nástupu

Je to jako byste měli chřipku, ale nikdy nezmizí. Existují případy, kdy se nemoc vyvíjí pomaleji, ale její náhlý výskyt je velkým varovným signálem. To je jeden z hlavních důvodů, proč se mnozí domnívají, že má virovou složku.

3. Objevuje se tupá, bolestivá bolest ve svalech a kloubech

Tupá, bolestivá bolest svalů nebo kloubů, která neustupuje a na nic nereaguje, je dalším příznakem chronického únavového syndromu. Může se rozvinout v chronickou bolest hlavy, která není migrénou. Bolest je často považována za lokalizovanou ve fascii, ale hodně se pohybuje a nezdá se, že by souvisela s používáním svalů.

4. Po aktivitě se cítíte špatně

To znamená, že něco zvládnete, ale druhý den už svou práci jen stěží zvládnete. Návrat ke stabilitě může trvat několik dní. Cvičení zhoršuje všechny příznaky.

5. Jste psychicky vyčerpaní

Nejen, že se vaše svaly cítí unavené, ale váš mozek má pocit, že nemůže fungovat. Mnozí uvádějí, že se liší od mozkové mlhy nebo úzkosti. Mozek se zdá být příliš unavený, než aby mohl fungovat.

6. Vaše schopnosti myšlení se zhoršují

Špatná koncentrace, špatná krátkodobá paměť, snížená pozornost, špatná paměť na nedávné události, potíže s plánováním nebo organizováním myšlenek, potíže s hledáním správných slov a někdy se cítíte zmatení. Tyto dovednosti často ukazují velmi odlišný obraz než schopnost postiženého fungovat dříve.

7. Cítíte se unavení, ale nemůžete spát

Ležíte v posteli a bolest vám nedá spát. Jako byste neměli energii na spánek. Když spíte, máte pocit, že se nemůžete probudit. Mnoho lidí trpí narušeným spánkovým režimem. Problémy se spánkem jsou důsledkem, nikoli příčinou CFS/ME.

8. Trpí častou angínou

To je často doprovázeno citlivostí v blízkých lymfatických uzlinách. Bolesti v krku se zdají být periodické a ne jen chytit další brouka.

9. Máte zrychlený tep nebo bušení srdce

Váš srdeční tep může být nepravidelný. Test ale nic neukáže a lékaři to nedokážou vysvětlit.

Pokud jste unavení až k extrémní únavě a projevujete šest nebo více z výše uvedených příznaků, potřebujete pomoc.

Není to jen o únavě nebo potřebě dovolené.

Najděte funkčního lékaře nebo fyzioterapeuta, který může provést testy, aby vyloučil cokoli jiného, ​​a poté se obraťte na holistického terapeuta pro léčbu.

Vědět, co máte, je na jednu stranu užitečné, ale na druhou stranu samotná diagnóza vám nepomůže. Ale nepadejte do pasti myšlenek, že to nelze „vyléčit“.

Nejste jen unavení, je k dispozici správná péče, která vám pomůže.

