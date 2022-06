Egyptský miliardář Sawiris říká, že Putin je „další připravovaný Hitler“

Egyptský miliardář Naguib Sawiris neposkvrnil svá slova, když vyjádřil své myšlenky na ruského prezidenta Vladimira Putina a invazi jeho země na Ukrajinu. Na otázku Hadley Gamble z CNBC, zda očekává občanské nepokoje v Egyptě kvůli nedostatku potravin způsobenému válkou, Sawiris, předseda představenstva a generální ředitel Orascom Investment Holding, odpověděl, že ne – a řekl, že lidé by věděli, že krizi způsobil Putin, nikoli jejich vláda. „Nemyslím si to, protože lidé chápou, že tuto krizi nezpůsobíme my. Chci říct, je to dílo šílence, který se jednoho dne probudil a rozhodl se bez varování napadnout mírovou zemi,“ řekl ve středu Sawiris. . Sawiris poté poukázal na pokusy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona pokračovat v diplomatické komunikaci s Putinem po více než třech měsících války, která zabila tisíce civilistů a srovnala se zemí mnoho ukrajinských měst. Macron v květnu zdůraznil, že Putin by neměl být ponižován a že by měly být ponechány otevřené dveře pro zlepšení diplomatických vztahů. Výzvu zopakovali i někteří západní analytici, kteří řekli, že Putin by měl být schopen „zachovat si tvář“ uprostřed této války, aby dosáhl diplomatického urovnání.

Letecký pohled ukazuje zničené domy po náletu na město Previlia v oblasti Donbasu na východní Ukrajině 14. června 2022 uprostřed ruské invaze na Ukrajinu. Aris Messines | AFP | Getty Images

Sawiris, mezi mnoha dalšími, reagoval na tyto výzvy s kritikou. „Na rozdíl od toho, co říká pan Macron, bychom se neměli starat o jeho city, zraňovat jeho city. Tuto válku musíme vyhrát, protože se jedná o dalšího Hitlera.“ „Je to stejný příběh ve druhé světové válce,“ pokračoval. „Začalo to tak, že jsme Hitlera uchlácholili tím, že jsme mu dali kus Československa. Pak se dostal do Polska, všechno obsadil, šel dál a dál – tam se nezastaví.“ READ Tisíce dalších prchají před řeckými požáry uprostřed vlny veder Ruské ministerstvo zahraničí a ruská ambasáda v Londýně na žádosti CNBC o komentář nereagovaly.

Putin tvrdí, že jeho cílem je „odzbrojit“ a „diskreditovat“ Ukrajinu, suverénní demokratický stát se židovským prezidentem. Kreml trvá na tom, že se nezaměřuje na civilisty, přestože se množí a dokumentují důkazy o opaku, včetně bombardování obytných čtvrtí a objevování masových hrobů ve městech a obcích napadených a obsazených ruskými silami. Ruské síly nyní okupují asi 20 % Ukrajiny a ve východní oblasti Donbasu zuří krvavé boje, které Kreml označil za „bezpodmínečnou prioritu“. „Snaha vyhnout se konfrontaci může být vždy považována za slabost a nebude odstrašující,“ řekl Sawiris. „Tak konec, co budeme dělat? Vidíme všechny ty Ukrajince umírat před našima očima, budeme se na to dívat? Ne? Takže nejsem zastáncem toho, abychom toho chlapa uklidňovali.“

Výkopový tým nese tělo ukrajinského civilisty zabitého ruskou armádou v lese poblíž Buchy na Ukrajině – 13. června 2022. Dominika Zarzyka | Norfoto | Getty Images

Mnozí Putinovi kritici přirovnávají ruského prezidenta k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, který v době před 2. světovou válkou napadl Sudety, rozlehlou oblast bývalého Československa, kterou v té době obývali sudetští Němci. Historici upozorňují na tehdejší neúspěšné pokusy některých evropských vůdců usmířit Hitlera, které nijak nezpomalily jeho vojenskou tlačenici napříč kontinentem.

Někteří ukrajinští a západní představitelé a analytici nyní varují, že další země jako Moldavsko, Gruzie nebo pobaltské státy mohou být na řadě, pokud nebude Putin zastaven. Kreml takové cíle neoznámil a svou invazi na Ukrajinu zpočátku zakládal na jejím cíli vstoupit do NATO.

Tanky proruských sil pochodují ulicí během konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem ve městě Popasna v Luhanské oblasti na Ukrajině, 26. května 2022. Alexandr Armošenko | Reuters