Vznik okultismu pod Austrálií může být vůbec největším dopadem asteroidu

Umělecký dojem, jak by vypadal dopad asteroidu na Zemi. Mark Garlick/Science Picture Library/Getty Images

Vědci objevili stopy toho, o čem se domnívají, že by mohlo jít o největší dopad asteroidu na světě.

Předpokládá se, že struktura je ukrytá v zemi v Austrálii a má průměr asi 300 mil.

Někdo řekl, že k nárazu mohlo dojít před 450 miliony let a zničilo 85 procent druhů na Zemi.

Největší dopad asteroidu na světě o průměru 300 mil by se mohl skrývat na australském území.

Vědci sledovali „magnetické“ a „gravitační“ vzory šířící se v kruzích z bodu asi 10 mil od Deniliquinu v Novém Jižním Walesu v Austrálii.

Vědci tvrdí, že struktura může být pozůstatkem masivní srážky asteroidu, která zasáhla Zemi před stovkami milionů let.

Pokud by se to potvrdilo, šlo by o největší srážku asteroidů všech dob.

Vzpomínka na efekt je ukryta v zemi

Člověk by si myslel, že najít největší srážku asteroidů na světě by mělo být docela snadné. Realita je ale velmi odlišná.

Je pravda, že kolize asteroidů Vytvořte obrovské geologické struktury.

Síla srážky je tak silná, že dokáže ohnout zemskou kůru a vytvořit vlnky podobné těm, které vytvářejí kameny, když dopadnou do rybníka, uvedl Andrew Glickson, paleogeofyzik z Australian Geological Survey v publikaci v The Conversation August. 10.

Ale pokud by k tomuto dopadu došlo, stovky milionů let eroze by vymazaly většinu viditelných rysů této události.

S trochou trpělivosti však vědci mohou hledat výmluvné znaky, které po nich zůstaly, řekl Glickson.

Glickson a jeho kolega Tony Yates řekli v Recenzovaný článek zveřejněné v loňském roce.

To je doprovázeno „malou magnetickou anomálií“ kolem středového bodu. Ty byly pravděpodobně způsobeny vyluhováním roztavené horniny do vrcholků a pánví, které dopad zanechal.

Glickson řekl, že takzvaná Denliquinova struktura „zabírá až 520 kilometrů v průměru“ nebo asi 300 mil.

To by byl dopad větší než jakýkoli jiný dokumentovaný dopad na Zemi. Patří mezi ně šoková struktura Vredefort v Jižní Africe, o které se předpokládá, že má 100 až 200 mil v průměru, a dopad Chicxulub vzdálený asi 90 mil, o kterém se vědci domnívají, že způsobil masové vymírání, které vyhladilo dinosaury.

Pro potvrzení nálezu se vědci zaměří na získání fyzických důkazů ze samotného místa.

„Abychom prokázali dopad, budeme muset shromáždit fyzické důkazy nárazu, které mohou pocházet pouze z vrtání hluboko do struktury,“ řekl Glickson v příspěvku.

Asteroid mohl způsobit hromadné vymírání na Zemi

Než se vědci dostanou do místa, bude těžké přesně vědět, kdy tento asteroid zasáhne.

Glickson věří, že k dopadu došlo, když byla Austrálie ještě součástí Gondwany, superkontinentu, který se odtrhl od Pangey a později se přeměnil v Jižní Ameriku, Afriku, Arábii, Madagaskar, Indii, Austrálii a Antarktidu.

To znamená, že bude starý nejméně 180 milionů let a možná i více.

„Konkrétně si myslím, že to může být způsobeno takzvanou hearnianskou fází zalednění, která trvala před 445,2 až 443,8 miliony let,“ řekl Glickson v příspěvku.

Tato událost hromadného vymírání byla způsobena dobou ledovou, která ji zničila 85 % druhů planety350 milionů let před vyhubením dinosaurů, řekl Glickson.

Ale účinek může být větší. Glickson řekl, že vidí, že se datuje 514 milionů let.