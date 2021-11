Národní basketbalová asociace (NBA) doporučuje hráčům, trenérům a rozhodčím posilovače COVID-19

MIAMI – Národní basketbalová asociace v neděli řekla svým hráčům, trenérům a rozhodčím, že by měli dostat posilovací dávky proti koronaviru, se zvláštní naléhavostí pro ty, kteří dostali jednu dávku vakcíny Johnson & Johnson.

Liga a Národní basketbalová asociace – které fungují společně na základě pokynů ligových odborníků na veřejné zdraví a infekční choroby – uvedly, že ti, kteří dostali injekci Johnson & Johnson před více než dvěma měsíci, by měli dostat posilovací dávku. Bylo také učiněno podpůrné doporučení pro ty, kteří dostali vakcíny Pfizer a Moderna alespoň před šesti měsíci.

Doporučení ligy, která získala agentura Associated Press, vyzvala ty, kteří původně dostali vakcínu Johnson & Johnson, aby hledali booster Pfizer nebo Moderna. Asociace uvedla, že ti, kteří získali Pfizer nebo Modernu, mohou získat jakýkoli dostupný booster.

Data použitá k rozhodování v lize ukázala, že hladiny protilátek u příjemců Pfizer a Moderna se snížily po šesti měsících a po dvou měsících u příjemců Johnson & Johnson.



V některých případech ti, kteří byli očkováni, ale rozhodli se nedostat posilovací dávku, budou znovu testováni na Game Day, který začíná 1. prosince, uvedla Národní basketbalová asociace. Datum 1. prosince se liší podle toho, kdy byl člověk původně očkován a jaký typ vakcíny dostal.

Některé týmy již naplánovaly, že hráči budou dostávat boostery, jakmile budou k dispozici. Malý počet dříve očkovaných hráčů NBA měl v této sezóně pozitivní test na COVID-19 a jsou v souladu se zdravotními a bezpečnostními protokoly ligy.

Mezi těmi, kteří byli v poslední době marginalizováni: Philadelphia Tobias HarrisTrenér 76ers Doc Rivers řekl, že se u něj objevily příznaky.

„Funguje to dobře, ale ne moc dobře, upřímně,“ řekl minulý týden Rivers. „Rozhodně ho to šokovalo.“ „Spousta kluků to zažila a jsou nevrlí, jako ‚sakra, jsem v pohodě.‘ Tobias teď do té kategorie nepatří, to vám můžu říct.“

Předpokládá se, že asi 97 % hráčů NBA bylo očkováno, když sezóna minulý měsíc začala. Ve Spojených státech je téměř 60 % populace – více než 193 milionů lidí – plně proočkovaných. Více než 21 milionů dostalo posilovací dávky a tato čísla každým dnem rostou.