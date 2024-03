Persona 3 Reloaded: Episode Aigis DLC je DLC, na které fanoušci FES čekali – ukázka partnera pro Xbox

Persona 3 Reload: Episode Aigis byla oznámena během dnešního Xbox Partner Preview, kde se představí oblíbený android všech v nové části DLC pro populární remake.

Předtočený obsah je založen na obsahu z Persona 3 FES, konkrétně The Answer. Jeho název je odvozen od původního japonského vydání, které mělo název epizody Aegis, a vyjde v září.

Persona 3 Reload Expansion Pass bude k dispozici zdarma pro předplatitele Xbox Game Pass Ultimate.

Epizoda Aigis slouží jako epilog Persony 3, což znamená, že určitě budete chtít dokončit hlavní příběh, než se ponoříte do The Answer. 30hodinové DLC se zaměřuje především na boj a neobsahuje žádné nové sociální vazby. Má také pověst, že je poněkud vyzývavý, takže se připoutejte.

Byly odhaleny detaily rozšiřující karty pro Persona 3 Reload

Kromě chystaného DLC Sega také odhalila informace o rozšiřujícím pasu, který bude uživatelům Xbox Game Pass Ultimate k dispozici zdarma do 31. ledna 2025. Rozšiřující pas obsahuje hudbu na pozadí z Persona 5 a Persona 4, nové kostýmy, a výše zmíněné DLC Episode Aigis. Nyní jej lze zakoupit v digitálních obchodech za 34,99 $.

Persona 3 Reload byla vydána začátkem tohoto roku a zatím se stala hitem u fanoušků toužících hrát moderní verzi klasické hry pro PS2. V naší recenzi jsme napsali: „Nádherná vizuální revize a nespočet malých změn a doplňků mimo ni mají velký dopad, díky čemuž je Persona 3 Reload kompletnější verzí milovaného RPG.“

Objevily se otázky, zda se obsah z Persona 3 FES, aktualizované verze podobné Persona 5 Royal, objeví v Persona 3 Reload, ale nyní máme odpověď. Pokud jde o kampaň s hrdinkou představenou v mobilní hře Persona 3, uvidíme.

Prsten Aigis byl součástí prezentace, která se také objevila v The Sinking City 2 a stínové projekce pro STALKER: Legends of the Zone. Vše, co bylo oznámeno během dnešního Xbox Partner Preview, si můžete prohlédnout zde.

