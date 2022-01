„Zavolejte mého agenta!“ Sada pro více mezinárodních repasů

Francouzský hit „Call My Agent!“ Odehrává se v pařížské talentové agentuře a byl vytvořen pro několik mezinárodních adaptací s reprodukcemi v dílech v Jižní Koreji, Indonésii, na Středním východě, na Filipínách, v Malajsii a Polsku. Pořad, ve kterém hrají společně France Televisions Distribution a TF1 Studio společnosti Newen Connect, byl dříve adaptován pro Indii, Kanadu a Turecko.

Podle Variety bude nová britská edice s Johnem Mortonem oceněným cenou BAFTA jako hlavním scénáristou a režisérem prvních dvou epizod brzy vydána na Amazon UK a Sundance Now v USA. V Itálii vyrábí Palomar vlastněný Mediawanem remake pro Sky s německým režisérem Oliverem Hirschbiegelem na palubě.

Na Filipínách seriál upravuje Eric Mattei, který bude působit jako režisér a showrunner. Dondon Monteverde je výkonným producentem. Série uspořádala HBO Go a bude se jmenovat Angel Locsin a Edu Manzano. Osmidílná show se začne vyrábět v dubnu nebo květnu. Nová filipínská verze „Call My Agent!“ Součást kampaně HBO na vytvoření originálního obsahu v asijsko-pacifickém regionu.

Mezi další významné partnery pro místní remastery patří MBC na Středním východě, Disney Plus v Indonésii, Astro v Malajsii a TVN v Polsku. Jihokorejský partner bude odhalen později. Tento úspěšný francouzský seriál, který vytvořila Fanny Herrero pro France Televisions – s názvem „Dix Pour Cent“, pojednává o osobních a pracovních životech sevřeného, ​​ale někdy nefunkčního týmu charismatických pařížských talentových agentů.

Série loni zakončila čtvrtou a poslední sezónu a producenti Harold Valentin z Mother Production a Dominique Besnehard z Mon Voisin Productions, společnosti Mediawan, vyvíjejí televizní film „Call My Agent“. Bishard, bývalý úřadující režisér, který se stal producentem, dostal původní myšlenku show spolu s desítkami epizod.

Netflix převzal sérii několik měsíců poté, co byla první sezóna spuštěna na hlavních France Televisions France 2. „Pamatuji si, že když byla série poprvé představena kupujícím Mipcom v roce 2015, měli jsme Cedrica Klapische, který dělal rozhovor s Dominique Besnehardem, řekla Sabine Schmale , vedoucí mezinárodního prodeje filmů v TF1 Studios, showrunner a model ve „spolusponzorství“ s Julií Schulte, vedoucí mezinárodního prodeje ve France TV Distribution.

V té době byly nejúspěšnějšími francouzskými telenovelami procedurální a podmíněné show, takže „Zavolejte mému agentovi!“ S jejím komediálním tónem a Paris jako pozadí a hlavní postavou, která opravdu vynikla,“ dodal Shamali. Dodal: „Byl to velmi okouzlující balíček a úplně jiný druh sitcomu ve Francii, kde se světy filmů a seriálů začaly sbližovat, nejen s hvězdami, které dělají malé věci, ale také s Cedricem Clapechem v televizi.“ Schulte.

Herecké obsazení bylo narušeno díky novému globálnímu publiku show. Camille Cotten, která hraje skutečnou agentku Andreu, hrála ve Stillwater po boku Matta Damona a také hrála roli v House of Gucci. Mezitím Laure Calami, která hraje Noemiho milovanou sekretářku, získala v roce 2021 cenu Cesar za roli ve filmu „Můj osel, můj milenec a já“ a cenu Venice Horizons za nejlepší herečku za roli ve filmu Erica Gravela „A plein temps“ v roce 2021. 2021. Schulte řekl, že rozmanitost transparentů a připojených mřížek pro mezinárodní renovace podtrhuje všestrannost „Call My Agent!“ „Je to mnohostranný pořad, který přitahuje široké publikum, od placené televize po veřejnoprávní vysílání a streamovací služby.“

Očekává se, že všech sedm repasí půjde do výroby v roce 2022. Podle obchodních zástupců budou následovat další tři nebo čtyři renovace, mimo jiné v České republice, Řecku, Německu a Španělsku. V každém regionu „formát přizpůsobují producenti, kteří mají přístup k místnímu fondu talentů,“ řekl Schmale.

Výkonný ředitel uvedl, že úpravy nebudou přímými kopiemi původního formátu, ale budou oslavovat jedinečné aspekty příslušných odvětví. Například předělání Spojeného království se bude hodně soustředit na svět živého divadla, protože West End hraje v britském showbyznysu tak významnou roli. (Ani)

