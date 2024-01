CD Projekt Red se připravuje na Zaklínače 4 a zkoumá umělou inteligenci

Zaklínač 4 CD Projekt Red ještě nevstoupil do výroby, ale vývojář se připravuje na zahájení prací na velmi očekávaném pokračování v roce 2015. Zaklínač 3. Polské studio doufá, že do poloviny roku 2024 bude na hře pracovat 400 lidí. A podle nového generálního ředitele Adama Badowského žádný z nich nebude vydávat podezřelé pípání AI.

Mluvit k ReutersBadowski vysvětlil, že další fáze kouzelníknová trilogie s kódovým označením Polaris, se brzy začne „produkovat“ a do „poloviny roku“ bude mít ve svém týmu 400 vývojářů.

Dlouholetý generální ředitel Adam Kicinski odstoupí na konci roku 2023, přičemž kreativní ředitel Badowski se připojí k bývalému obchodnímu řediteli Michalu Nowakowskimu a podělí se o první místo. Na velké otočné židli v největší kanceláři v patře se mají střídat. Doufejme, že mezi nimi mohou změnit nedávnou reputaci CDP po Kicińskitook Vzal na sebe vinu Cyberpunk 2077Šokující verzeA víc neslíbil rozdrtit Před povolením Další krize.

Samozřejmě, že prvním krokem k tomu, abychom se vyhnuli negativnímu tisku, by bylo dát jasně najevo, že studio nemá v úmyslu držet AI jedenácti prsty za ruce. Dá se s jistotou říci, že o tom přemýšleli, protože CD Projekt vytvořil interní tým, aby prozkoumal, jak užitečná by umělá inteligence mohla být. Nicméně, řekl Novakowski ReutersStudio věří, že „AI je něco, co může pomoci zlepšit určité procesy ve výrobě her, ale nenahrazuje lidi“.

Ano, umělá inteligence bude rozhodně faktorem ve vývoji her, protože se nerozlučně vetkává do nástrojů používaných k tvorbě her – bez ohledu na to, jak negativní to může být – protože to je: kapitalismus. Je však znepokojivě naivní si myslet, že naučit se být „užitečný“ nevede příliš rychle k tomu, aby se člověk naučil, kdo ho může nahradit. Kromě aspektů, které zaujmou titulky, jako je vytváření umění, může umělá inteligence nahradit značnou míru práce v jemnější a méně zřejmé formě, což se velmi rychle přidá k tomu, že Steve nepotřebuje napsat ten C++ skript. Dokud nebude mít Steve zaručený globální příjem ze všech úspor nabízených našimi novými robotickými přáteli, není to pro Steva skvělé.

Manžel také řekl Reuters Tím se spustí rotace akce na souboru Cyberpunk Pokračování je naplánováno později v roce 2024, přičemž se očekává, že do konce roku bude na palubě přibližně 80 zaměstnanců.

Plánuje se, že mnoho z těchto najatých studií bude spíše v Severní Americe než v Polsku, protože tlaky na mzdy polevily.