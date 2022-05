4 nové sady Simíků, které houpají večery, pro dospělé i děti Simíky

Tyto šaty a oversized sako v pozadí opravdu stojí za mdloby. Snímek obrazovky : EA

The Sims 4 Zdá se, že je odhodlaný dostat mě zpět svým útokem na komba, a stejně tak by mohla být nejnovější dvousečná verze.

The Moonlight Shake A malý tábor Zdá se, že kolektivně skupiny nabízejí styl a podstatu. Moonlight Shake Zahrnuje večerní looky inspirované Paříží, ale nevypadá to jako jednobarevné róby až po zem. EA uvedla, že položky jsou „inspirovány pařížským tvůrcem“. Paola Locatelliová a dnešní mladá móda.“ Takže jsem optimista, že můj Simík může být zdobený nejrůznějšími novými způsoby.

Mezitím, malý tábor Kate nám zpočátku připomínala nás The Sims 4první herní balíček, venkovní dip, která měla hlavní zaměření na venkovní kempování. Tato sada ale vypadá jako slibná aktualizace. Nejen, že zahrnuje venkovní projekční plátno a pěkné světelné šňůry, ale jsou zde opravdu věci, které děti mohou dělat.

The Sims 4 má tendenci zdůrazňovat The Sims hra pro mladé dospělé a dospělé, což zbývá méně pro batolata, děti, dospívající a starší osoby. Děti jsou doslova jen věci, takže ve skutečnosti nedostanou vůbec nic. Podle EA však Little Campers umožní dětem postavit všeobjímající pevnost, kde si mohou hrát venku a odpočívat. Může být dokonce po vzoru auta nebo rakety. Součástí sady budou také nové hračky a možnost opéct marshmallows. Takže je to blíž k domovu a méně jako drsné pocity venkovní dip.

Po téměř osmi letech a zhruba 1500 hodinách hraní mám často pocit, že už toho moc dělat nelze. Ale čert, jestli nejdu po nějakém pěkném venkovním osvětlení nebo novém lesklém vzhledu. Teď už jen musím počkat, až bude k dispozici a budu moci nakouknout do všech věcí Create-a-Sim a sestavit.

Obě sady budou dostupné všem hráčům Sims na PC a Mac na Originu, Steamu, PlayStation 4, 5, Xbox One a X/S ve čtvrtek 26. května. Možnost DLC na Simíci Za 4,99 $.