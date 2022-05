Fred Ward, milovaný ‚Right Stuff‘, herec Henry & June a Tremors, zemřel ve věku 79 let

Fred Ward, slavný herec a hvězda filmů jako „The Right Stuff“, „Tremors“, „Remo Williams: Dobrodružství začíná“, „Miami Blues“ a „Henry & June“. Zemřel v neděli 8. května, jak potvrdili jeho zástupci. Držitel Zlatého glóbu je také známý svou hlavní rolí ve filmech Roberta Altmana, jako jsou „Hráč“ a „Krátké střihy“.

Po Fredovi Wardovi zůstala jeho 27letá manželka Marie France Ward a syn Django Ward.

Na obrazovkách od počátku 70. let, poté, co sloužil v americkém letectvu a pracoval jako kuchař, boxer a dřevorubec na Aljašce, byl Ward známý svou všestranností v komediálních i dramatických rolích. Mohl by si zahrát autora Henryho Millera ve filmu Henry & June, první film NC-17 na světě, nebo motocyklového závodníka ve filmu Timerider: The Aventure of Lyle Swann. Jeho první hlavní role však přišla ve filmu Clinta Eastwooda Útěk z Alcatrazu z roku 1979 jako bankovní lupič John Anglin.

Jeho role astronauta Mercury 7 Virgila „Guse“ Grissoma v adaptaci Toma Wolffa Philipa Kaufmana z roku 1983 vedla k novému uznání. V roce 1990 v „Miami Blues“ hrál zkušeného detektiva z Miami zapleteného s mistrovským bývalým podvodníkem, kterého hrál Alec Baldwin. Ward sám koupil filmová práva na Source Material, román Charlese Welforda v režii George Armitage a produkovaný Jonathanem Deemem.

Pro Roberta Altmana hrál šéfa ostrahy studia v hollywoodském satirickém filmu „The Player“ a jako lovec, který objevil mrtvolu v eposu Roberta Altmana Raymond Carver „Short Cuts“ – dvě nezapomenutelné role pro významného amerického režiséra, který využil herecké chameleony jako dárky.

Ward je filmovým fanouškům nejlépe známý pro jeho roli Earla Basse v hororové komedii „Tremors“ z roku 1990, ve které bojuje s obřími červovitými písečnými monstry po boku Kevina Bacona.

Během několika posledních let se kromě účinkování v široké škále filmů, jako je „Chain Reaction“, „The Chaos Factor“, „Summer Catch“, „Wild Iris“ s Genou Rowlands, „Sweet Home Alabama“ a „ Abandon“ a „Coast to Coast“, „Exit Speed“, „Management“ a „The Wild Stallion“, Ward odvedl spoustu práce v televizi, včetně umístění v „10.5“, „In Plain Sight“ a „The Spojené státy Tara, „Grey’s Anatomy“, „Vliv“ a „Opravdový detektiv“.

Ward strávil poslední roky svého života vývojem své druhé oblíbené umělecké formy: malby.

