Vzhledem k tomu, že v roce 2023 nedošlo k žádnému výběru v prvním nebo druhém kole, musel John Lynch přednést svým zvědům vášnivou řeč.

Getty Images

Přístup „lidi, které si vyberou“ má mnoho důsledků. Mimo jiné to pravděpodobně snižuje důležitost skautského úsilí v týmu.

V pátek GM John Lynch z 49ers navrhl, že obchodováním odkloněným od prvních tipů je práce skautů pro věc důležitější.

„Po dnešním tréninku se přiblížíme všem skautům na vysoké škole a dnes ráno se jen snažíme předpovědět, jsou nadšení, jsou naštvaní, protože sem všichni jejich kamarádi jdou,“ řekl Lynch novinářům. „Můj vzkaz by byl: ‚To je o to větší důvod, proč musíme učinit tato rozhodnutí důležitá. Máme štěstí, protože existuje několik různých způsobů, menšinoví trenéři, kteří nám přinesli nějaké možnosti. Myslím, že vám to umožňuje udělej něco takového, protože jich máš pár“ [compensatory] trilogie a v budoucnu s podobnými věcmi získáte více. Ale nakonec to všechno zvážíte vy a kvůli naší víře v náš tým a v to, co cítíme, že můžeme udělat a co [Christian McCaffrey] Pro nás jako fotbalový tým se snažíte udělat takový krok a prorazit naši cestu.“

49ers obdrželi pár kompenzačních výběrů ve třetím kole v roce 2023 v důsledku náboru Roberta Saleha v roce 2020 do trénování tryskáčů a Martina Mayhewa jako generálního manažera vedení a jmenování Dolphins Mika McDaniela v roce 2022. (Jmenování Saleha a Mayhewa ve stejném cyklu vedlo k výběru třetího kola v letech 2021, 2022 a 2023). Výsledek čisté ztráty volných hráčů na začátku tohoto roku.

Ale první kolo zmizelo díky Strom Lance obchod. A výběr ve druhém kole (spolu s výběrem ve třetím a čtvrtém kole) byl poslán do Caroliny pro McCaffreyho.

Je to daleko od draftu Mika Ditky Rickyho Williamse v roce 1999, kdy Saints poslali celý svůj výběrový seznam k výměně za jejich ústup z Texasu. 49ers budou mít tento víkend ještě co dělat. A kvůli nízkému počtu možností bude o to důležitější, že každý los, který seškrábnou, se stane vítězem.