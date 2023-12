Fyzik zjistí, že cestování časem „bez paradoxu“ je teoreticky možné

Cestovat časem – alespoň pokud je nám známo – se zatím nikomu nepodařilo, ale otázka, zda je takový výkon teoreticky možný či nikoli, vědce stále fascinuje.

Jako filmy Situace nebo konec, Donnie Darko, Zpět do budoucnosti Mnoho dalších ukazuje, že pohyb v čase vytváří spoustu problémů pro základní pravidla vesmíru: pokud se vrátíte v čase a zabráníte například setkání rodičů, jak můžete existovat, abyste se vrátili v čase? na prvním místě?

Je to obrovské překvapení známé jako Grandfather Paradox, ale před pár lety student fyziky Jermaine Tobar z University of Queensland v Austrálii přišel na to, jak „odmocnit čísla“, aby bylo cestování v čase životaschopné bez paradoxů.

„Klasická dynamika říká, že pokud znáte stav systému v daném čase, může nám to říct historii celého systému.“ Tobar vysvětlil v roce 2020.

„Einsteinova teorie obecné relativity však předpovídá existenci časových smyček nebo cestování v čase – kde událost může být minulostí i samotnou budoucností – teoreticky staví studium dynamiky na hlavu.“

Výpočty ukazují, že časoprostor se může přizpůsobit, aby se vyhnul paradoxům.

Abychom použili aktuální příklad, představte si cestovatele v čase, který cestuje do minulosti, aby zabránil šíření nemoci – pokud bude mise úspěšná, cestovatel v čase nebude mít žádnou nemoc, kterou by se mohl vrátit v čase, aby ji porazil.

Tobarova práce naznačovala, že nemoc bude stále unikat jiným způsobem, jinou cestou nebo jiným způsobem, čímž se odstraní paradox. Bez ohledu na to, co cestovatel v čase dělá, nemoc se nezastaví.

Pro nematematiky není snadné ponořit se do Tobarova díla, ale zkoumá účinek Deterministické procesy (bez jakékoli náhodnosti) na libovolném počtu oblastí v časoprostorovém kontinuu a ukazuje, jak Uzavřené časové křivky (Jak Einstein předpověděl) ​​Mohlo by to odpovídat pravidlům svobodné vůle a klasické fyziky.

„Matematika byla ověřena – a výsledky jsou předmětem sci-fi.“ řekl fyzik Fabio Costa z University of Queensland, který na výzkum dohlížel.

Fabio Costa (vlevo) a Jermaine Tobar (vpravo). (ho fu)

Výzkum vyřešil problém s další hypotézou, která spočívala v tom, že cestování v čase bylo možné, ale cestovatelé v čase by byli omezeni v tom, co dělali, aby se zabránilo vytvoření paradoxu. V tomto modelu mohou cestovatelé časem dělat, co chtějí, ale paradoxy nejsou možné.

I když čísla mohou fungovat, ohýbání prostoru a času k dosažení minulosti je stále ještě daleko – stroje času, které vědci dosud vytvořili, jsou tak vysoce konceptuální, že v současnosti existují pouze jako výpočty na stránce.

Jednou se tam možná dostaneme – Stephen Hawking si jistě myslel, že je to možné – a pokud ano, tento nový výzkum naznačuje, že budeme moci dělat to, co jsme chtěli, aby svět dělal v minulosti: podle toho se přizpůsobí.

„Snažte se vytvořit paradox, události se vždy přizpůsobí samy sobě, aby se zabránilo jakémukoli rozporu.“ řekl Costa.

„Soubor matematických operací, které jsme objevili, ukazuje, že cestování časem se svobodnou vůlí je v našem vesmíru logicky možné bez jakéhokoli paradoxu.“

Výzkum byl publikován v Klasická a kvantová gravitace.

Předchozí verze tohoto článku byla zveřejněna v září 2020.