SAN JOSE: Sharks nebudou příští měsíc v České republice na dvou zápasech Světové série, pokud hráčům ruského původu v týmu, jako je Aleksandr Barabanov, bude odepřen vstup do země, řekl generální manažer Mike Greer.

Národní hokejový svaz byl českým ministerstvem zahraničí informován, že hráči Sharks a Nashville Predator narození v Rusku nejsou v zemi hledaní na zápasy 7. a 8. října v Praze z důvodu ruské invaze na Ukrajinu.

„Můžeme potvrdit, že české ministerstvo zahraničních věcí zaslalo dopis NHL, že v tuto chvíli by ani Česká republika, ani žádná jiná země v (bezvízovém) schengenském prostoru neměla vydávat víza ruským hráčům do asociace. Lis“.

Mluvčí NHL této zpravodajské organizaci řekl, že liga nepředpokládá „žádné problémy s ruskými hráči, kteří cestují na zápasy nebo hrají na zápasy“. Greer také řekl, že neočekává žádné problémy, ale dodal, že nenechá hráče, aby hráli zápasy.

„Jsme tým, takže když řeknou, že někteří kluci nemohou jít, buď půjdeme všichni, nebo nepůjde nikdo,“ řekl Greer. „Ale v tuto chvíli neočekávám žádné problémy.“

Na otázku, zda to znamená možnost prohrát zápasy, pokud se postoj české vlády nezmění, Greer odpověděl: „Nevím, jak by to mohlo zajít až k propadnutí věcí a podobným věcem. To je něco, s čím se liga musí vypořádat.“ Ale já pevně věřím (že jsme tady tým, jsme parta a není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Takže si nemyslím, že by za to měli být trestáni).

„Stojíme s nimi a jsme tady všichni spolu jako jeden. Pokud k tomu dojde a já doufám, že se to nestane – a neočekávám, že se to stane – budeme dělat věci jako skupina.“

Barabanov (28) je nejvýraznějším ruským hráčem mezi žraloky. Barabanov se narodil v Petrohradu a od té doby, co ho tým získal z Toronta Maple Leafs na konci sezóny 2020-2021, se vypracoval v jednoho z nejcennějších křídelníků žraloků.

V minulé sezóně měl Barabanov 39 bodů v 70 zápasech a hrál téměř výhradně na nejvyšší sérii se Sharks s Thomasem Hurtlem a Timo Maierem. Jako neomezený volný hráč Sharks v této sezóně znovu podepsali Barabanov na dvouletý kontrakt na 5 milionů dolarů.

Mezi další žraločí hráče, kterých se současný postoj české vlády pravděpodobně dotkne, patří útočníci Evgeny Svechnikov a Daniel Goshin a obránce Artemy Knyazev.

Agent Daniel Milstein, který zastupuje Barabanova i Svechnikova, vyjádřil své uznání Greerovi na Twitteru slovy: „Skvělé vedení od Mika! Jeden za všechny a všichni za jednoho!“

Mezi pozoruhodné ruské hráče na seznamu Predators patří útočníci Jakov Trinin a Igor Afanasjev.

Očekává se, že Sharks při odjezdu do Evropy 1. října přivítají až 27 hráčů. San Jose hraje s Isparinem Berlín v exhibičním zápase 4. října před cestou do Prahy.

Po dvou zápasech v Praze se Sharks vrací domů, kde se 14. října utkají s Brentem Burnsem a Carolinou Hurricanes a 15. října s Chicagem Blackhawks.

Když se ve čtvrtek dříve zeptali na situaci s českou vládou, kapitán Sharks Logan Couture řekl: „Můj názor je, že jsme tady tým. Pokud tam půjdeme, chceme, aby tam byl každý z našeho týmu. Všichni hráči, kteří budou tvoří tým jsou součástí týmu.“ našeho týmu.

České ministerstvo uvedlo, že informovalo NHL o „probíhajících jednáních o zákazu vstupu pro občany Ruské federace, kteří již dříve získali platná víza“.

Dominik Hašek, brankář NHL českého původu, který je členem hokejové síně slávy, nedávno na Twitteru poté, co ministerstvo zahraničí zveřejnilo svůj postoj, řekl: „Ano, nechceme zde žádnou propagaci ruské agrese. Hlídáme si naše na prvním místě životy a životy našich spojenců.“

Sharks mají v kempu tři hráče českého původu s Hertlem, křídelníkem Adamem Raškou a obráncem Radimem Simicem, protože všichni hráči ukončili první den tréninkového kempu pod novým trenérem Davidem Quinnem.

V této zprávě byly použity informace od Associated Press.