Evropská filmová akademie oceňuje turecký film na slavnostním udílení cen Excellence Awards

Zatímco diváci odpočítávají, než se na stříbrné plátno dostane nejnovější film oceňované turecké režisérky Emine Alper, ve středu bylo oznámeno, že thriller, „Corac Gunler“ („Burning Days“), mezi osm vítězů cen Evropské filmové akademie (EFA) Excellence Awards.

Evropskou cenu za střih získali Ozkan Vardar a Eitan Ibeker za Albertovu „Burning Days“, která měla letos premiéru v Cannes v sekci Un Certain Regard, podle prohlášení Akademie o cenách, které jsou známé jako European Academy Awards. . .

Film se odehrává v malém městě v srdci turecké Anatolie, které se potýká s vodní a politickou krizí, a zaměřuje se na mladého a loajálního prokurátora. Film je Albertovým čtvrtým filmem, po filmech „Beyond the Hill“, „Frenzy“ a „A Tale of Three Sisters“.

Prohlášení dodalo, že vítězové v různých kategoriích umění a řemesel obdrží svá ocenění na slavnostním ceremoniálu 10. prosince v Reykjavíku na Islandu.

Kate McCullough získala Evropskou filmovou cenu za film Tichá dívka. Jim Clay získal cenu za produkční design, zatímco Charlotte Walter vyhrála cenu za kostýmní design pro drama „Belfast“.

Cenu za make-up a vlasy získala Heike Merker za drama z první světové války Na západní frontě klid. Paweł Mykietyn získal cenu za původní skóre za EO, což je také polská nominace za nejlepší cizojazyčný film na udílení cen Akademie 2023.

Evropskou zvukovou cenu získali Simone Paolo Olivero, Paolo Benvenuti, Benni Atria, Marco Saita, Ansgar Frerich a Florian Holzner za The Hole, zatímco Frank Petzold, Viktor Müller a Marcus Frank získali Evropskou cenu za vizuální efekty za All Quiet On The Western Front. .

Osmičlenná zvláštní porota složená ze zástupců různých uměleckých řemesel podle prohlášení vybrala vítěze na základě výběru celovečerních filmů pro Evropské filmové ceny.

Členy poroty byli produkční designér Henrich Boraros z České republiky, zvukový designér Pascal Capitoline z Francie, supervizor vizuálních efektů Jaime Cibrian ze Španělska, vizážistka a vlasová umělkyně Charlotte Chang z Německa, skladatelka Christina Georgiou z řeckých kyperských managementů a kostýmy. Designérka Magdalena Lapuz z Lucemburska, střihač Sarah McTeague z Irska/Itálie, kameramanka Natalie Peters z Velké Británie