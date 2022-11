Labouristé vedou debatu o reformě NHS a zahanbují konzervativce

Takže můžeme komentáře Streetingu odmítnout jako staré a unavené návrhy. Zdá se však, že v určitých řadách labouristické strany dochází k náhlému posunu. Streeting nyní často spojuje více peněz na opravu NHS – a zdá se, že si to stále více věří.

V září řekl The Spectator, že věří, že soukromý zdravotnický sektor by mohl být užitečným nástrojem při řešení nevyřízených případů Covidu. „Labouristé se nemohou spoléhat jen na stejná stará, vulgární hesla na NHS,“ řekl. „Musíme dokázat, že tohle je záchrana a oprava.“

To je nyní součástí pařezové řeči. Na výroční konferenci King’s Fund tento týden Streeting trval na tom, že „jak ukázala nedávná labouristická vláda, více peněz pro NHS musí jít ruku v ruce s reformou“. Zdá se, že jde o nepřesvědčivý odkaz na vládu Tonyho Blaira a zavádění tržních mechanismů do zdravotnictví, což je téma, kterému se strana od svého návratu do opozice nechce věnovat.

Bohužel jsme na téže konferenci King’s Fund dostali i pořádnou dávku nesmyslné rétoriky. Šéfka NHS Amanda Pritchardová oznámila, že kromě rekordních výdajů NHS a dalších 13 miliard liber ročně na půjčku od sociální péče, která má pomoci vypořádat se s nevyřízeným onemocněním Covid, to stále nestačí. Pritchard odhaduje, že v rozpočtu NHS stále existuje černá díra související s inflací v hodnotě 7 miliard liber. Nechal jsem to číslo ležet a chvíli jsem vyzval daňového poplatníka, aby ho vyplnil.

O tom, že zdravotnictví je v krizi, není pochyb. Je to každou zimu – což ostatní vyspělé země mate, ale britští politici to prostě akceptují jako součást kalendářního roku. Letošní krize ale začala v létě a může se ukázat jako existenční.

Čekací listina dosáhla sedmi milionů lidí, Očekává se, že do března 2024 vzroste na více než 9 milionů. Nadměrná úmrtnost v Anglii je nyní ještě vyšší než v letech 2020 a 2021 během Covidu – paradox, který neztratí ani ti, kteří nyní hledají léčbu (a rodiny, které ztrácejí lásku) brzy), protože byli během pandemických let drženi mimo ordinace a nemocnice.