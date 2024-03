Původní multiplayerové servery Halo 2 Xbox Live jsou dnes zpět online díky fanouškovskému projektu

Pokud jste chtěli oprášit původní Xbox a zahrát si Halo 2, ale přejete si, abyste mohli skočit na servery jako na konci 2000, nyní můžete, díky skupině věrných fanoušků.

Tito fanoušci stojí za projektem odznak, bezplatná, neoficiální, originální alternativa Xbox Live určená k oživení online multiplayerové komponenty původní herní konzole Xbox. Oficiální účet Insignia X/Twitter publikovat Tento týden spustila veřejnou beta verzi, která má dnes oživit servery Halo 2.

Halo 2 bude na Insignii spuštěno ve veřejné beta verzi 15. března ve 20:00 GMT (16:00 EST, 13:00 PST) s následujícími deseti seznamy skladeb pro více hráčů. Ujistěte se, že je vaše konzole nastavena a že jste zaregistrovali svůj Gamertag. brzy se uvidíme! :Dr pic.twitter.com/YeHLnNrqxh – Odznak (@Insignia_Live) 14. března 2024

Veřejná beta verze bude obsahovat deset seznamů zápasů pro více hráčů, které si můžete prohlédnout níže:

Dutinková díra

Dvojnásobný tým

Týmový zabiják

Týmové přestřelky

Týmový trénink

Týmoví odstřelovači

Hardcore tým

SWAT tým

Velká týmová bitva

H2 výzva

Reklamní Dokonce to upoutalo pozornost Maxe Hubermana, bývalý zaměstnanec Bungie, který navrhl mnoho funkcí pro více hráčů v Halo 2 a Halo 3. „Pro všechny ctižádostivé cestovatele v čase! Velmi skvělé. Jsem zvědavý, kolik funkcí budou schopni replikovat,“ napsal Hoberman na X/Twitter. „Pokud na některých místech dokážou dosáhnout parity funkcí, zajímalo by mě, jestli mohou vylepšit nebo přidat funkce, které jsou v souladu s původními specifikacemi návrhu…“

Později v tomto roce si připomínáme 20. výročí Halo 2, hry, která byla bezpochyby jednou z nejlepších her vydaných během původní éry Xboxu – a jednou z nejvlivnějších her v historii tohoto odvětví. Zejména online komponenta Halo 2 vzrostla na popularitě, takže ji někteří, včetně mého kolegy Ryana McCaffreyho, popisují jako „zabijáckou aplikaci“ pro původní službu Xbox Live.

Poté, co Microsoft před téměř 14 lety odpojil původní servery Xbox Live, mnoho lidí, kteří chtěli hrát hru Halo 2 pro více hráčů, se obrátilo na Halo: The Master Chief Collection, aby znovu prožili slavné časy střílečky pro více hráčů z roku 2004. Ale pokud jste jedním z nich lidé, kteří se chtějí vrátit do těch časů, a máte zařízení, které usnadňuje provoz systému na moderní televizi (řekněme EON XBHD), může vás zaujmout nejnovější serverový projekt společnosti Insignia.

Taylor je reportérkou IGN. Sledovat ji můžete na Twitteru @Ty Nexter.