Rebelové si vybrali českého útočníka s jediným výběrem draftu CHL – Red Deer Advocate

Red Deer Rebels našli nápovědu předem s konceptem importu CHL.

Red Deer si ve středu vybojoval útočníka českého původu z roku 2004 Františka Formanka na 14. místě v pořadí. Formanek byl jedinou volbou Rebelů po zvolení finského bluelinera Christophera Sedova k návratu v příští sezóně.

„Obvykle máte dobrý přehled o tom, jak se věci mají, ale na počátku je určitá nejistota. S hráčem, kterého jsme si vzali, jsme byli spokojení,“ řekl asistent generálního manažera Rebelů Sean Sutter.

“Identifikovali jsme útočníka a poté, co se Sedov zavázal, že se vrátí. Furmanek není vysoký chlap, ale hraje velký a je to opravdu talentovaný chlap. Je to jeden z těch menších kluků, které všechny přitahují tím, jak hry a energie, se kterou hraje. “

Furmank, 17 let, je uveden na pět stop devět, 179 liber a v minulé sezóně hrál za HC Pardubice. V české profesionální lize odehrál jeden zápas a vstřelil jeden gól.

František Formank s krásným cílem ve své zemi #tumblr poprvé. Foremank byl prvním hráčem narozeným v roce 2004, který skóroval # Shanklija Před třemi měsíci udělal totéž i v české Premier League. 🎥 https://t.co/kqA0No6rrn pic.twitter.com/wRw81RvOWs – české vyhlídky (CZprospects) 7. března 2021

Levý křídlo z českého Chrudimi strávil většinu loňského roku s HC Stadion Vrchlabí v české druhé lize jako šestnáctiletý, ve 22 zápasech zaznamenal tři góly a dvě asistence. Ve třech zápasech s HC Dynamo Pardubice U17 měl čtyři branky a čtyři asistence.

“Hrál ve druhé profesionální lize, a proto jeho počty nejsou okázalé. U 16letého hráče hrál profesionála. Šel nahoru, odehrál jeden zápas Premier League a vstřelil gól,” řekl Sutter.

“Byl jedním z těch kluků a my jsme cítili, že i když měl spoustu her, hrál opravdu dobře, když přišel a hrál na nejvyšší úrovni. To ho posunulo na přední místo třídy.”

Sutter poznamenal, že mohli těžit z několika dobrých zpráv o průzkumu NHL o útočníkovi, které pomohly vybudovat jeho profil. Pomohlo také, že Foremanck projevil zájem o připojení se k rebelům.

„Nezískáme jen dobrého hráče, ale dobrého hráče, který chce hrát za nás, což je opravdu důležité,“ řekl.

Svou silou uprostřed mezi kapitánem Jayden Group a Benem Kingem přidali obratné a dynamické křídlo, které se perfektně hodí. Red Deer se nyní může pochlubit šesti nejlepšími hráči z Grubbe, King, Arshdeep Bains, Liam Keeler, Kalan Lind a Formanek.

„Je to křídlo, umí hrát na obě strany, máme pár dobrých prostředníků. Jsme rádi, že si ho přidáme. Je to talentovaný člověk, který hraje se spoustou drti a energie. Bude pro něj opravdu zábavný naši fanoušci, “řekl Sutter.

Rebelské soustředění začne v září a sezónu zahájí 1. října v Edmontonu proti Oil Kings.

