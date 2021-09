Shrnutí demokracie: Polsko-český běžec rozčiluje populistu Promence Orbána

Opoziční primárky v Maďarsku byly údajně hacknuty; FIFA ukládá sankce za rasismus

Mimo konferenci o obyvatelstvu byla maďarská politika tento týden poznamenána začátkem primárek opozice, kteří si zvolili svého společného kandidáta na premiéra pro všeobecné volby příští rok v dubnu. Nebyl to hladký start. Systém, ve kterém se měli voliči registrovat a hlasovat, byl zastaven v sobotu v časných ranních hodinách a hlasování muselo být pozastaveno až do pondělí, kdy byl obnoven se zcela novou IT platformou.

To, co se může opozici zdát jako trapný incident, ve skutečnosti může být dílem hackerů. Opoziční politici z útoku nevyhnutelně vinili vládu, která podle nich byla spuštěna z více čínských IP adres.

Gergeli Karacsoni, starosta Budapešti a jeden z hlavních kandidátů, na Facebook napsal: „Zdá se, že existují lidé, kteří nám chtějí zabránit ve výkonu našeho demokratického práva: existuje mnoho náznaků, že systém je napaden zvenčí. .. Hlasování bude pokračovat v pondělí ráno, možná ještě pevněji. Faktem zůstává – změna začala a primární volby jsou začátkem změny vlády. “

Opozice později vydala společné prohlášení, že reformuje systém a nenechá se odradit. Útok karmelitánského kláštera [Orban’s office in the Castle] Podnikání můžeme pozastavit jen na chvíli, ale s obnovenou vervou budeme pokračovat. Nechte je pochopit naše poselství: Zastavte se, Urbane! “

Ale ne každý je přesvědčen. Vládně spřízněná média Věřte že obviňovat vládu je jen PR taktika; Neexistuje žádný důkaz o zapojení vids. i oni citováno Gergeli Tomanowicz, IT specialista, který dříve hackl Orbanovu online národní poradnu – sám není fanouškem Fidesa – to označil za ubohé, že opozice okamžitě vzala do rukou vládu, místo aby převzala odpovědnost za nedostatek přijatých vhodných opatření. jejich pozice před vnějšími útoky. Citoval jej slovy: „To nejmenší, co můžeme od změny vlády očekávat, je, že konečně musí existovat lidé, kteří budou nést odpovědnost, pokud se něco pokazí.“

Opoziční strany prodloužily dobu hlasování do poloviny příštího týdne kvůli většímu než očekávanému zájmu veřejnosti o primárky. Pro pozici předsedy vlády je druhé kolo hlasování naplánováno na 4. – 10. Října.

V předvečer kontroverzního čtvrtého Budapešťského demografického summitu-s A-seznamem pro-life a anti-LGBT řečníků-se rozšířily některé komentáře ministra pro rodinné záležitosti Catalina Novaka a vyvolaly pozdvižení.

Novák Ona řekla Nemyslete si, že je realistické nadále vázat platy učitelů na zvýšenou minimální mzdu. Platy maďarských učitelů stále naznačují minimální mzdu pro rok 2014 ve výši 101 000 forintů (284 EUR), ale vláda v současné době diskutuje o zdvojnásobení minimální mzdy na 200 000 forintů, aby pomohla vyřešit nedostatek pracovních sil v různých odvětvích.

Je však jasné, že učitelé z tohoto vzestupu nebudou mít prospěch. Mladí učitelé s vysokoškolským nebo vysokoškolským diplomem vydělat Průměrná hrubá částka 230 000 forintů (648 eur), těsně nad nekvalifikovanou minimální mzdou, stěží stačí k přežití, zvláště pokud musí platit nájem. Pokud se vypočítá na základě aktuální minimální mzdy – 160 000 forintů (450 eur) – učitelé podle zkušeností vydělají nejméně 70 000–200 000 eur (197–563 eur).

Novakovy poněkud nešťastné komentáře rozpoutaly obrovskou debatu uvnitř i vně vlády o tom, zda by zvýšení platu mělo být zařazeno na pořad jednání před volbami v příštím roce.

Je dobře známo, že platy učitelů jsou v Maďarsku znatelně nízké a některé školy – zejména v chudých oblastech – již mají nedostatek učitelů matematiky, fyziky a přírodních věd. Odbory učitelů už roky zvoní a varují, že bez vážných finančních pobídek – nejméně o 30–40 procent – si toto povolání vybere stále méně mladých lidí, což bude mít katastrofální dopad na vzdělávací systém.

Jinde bylo Maďarsko Příkaz Odehrát svůj další kvalifikační zápas mistrovství světa ve fotbale za zavřenými dveřmi po rasismu některých fanoušků během posledního zápasu proti Anglii. Národní tým teď bude muset příští měsíc hrát svůj zápas proti Albánii bez diváků. Maďarsko také dostalo pokutu 200 000 švýcarských franků (184 700 eur) od FIFA, což je jedna z největších finančních sankcí, jaké kdy byly uloženy.

Maďarsko už bylo řízeno evropským fotbalovým řídícím orgánem, UEFA, hrát dva nebo tři domácí zápasy za zavřenými dveřmi po diskriminačním chování místních fanoušků na Euro 2020 v létě, ale zákaz do té doby musel být proveden. Anglie přišla na návštěvu.

Maďarský fotbalový svaz MLSZ – v čele se Sandorem Sanyim, generálním ředitelem největší maďarské banky OTP a blízkým partnerem premiéra Orbana – napsal, že sankce jsou kontraproduktivní a nespravedlivé a mohou se proti rozhodnutí odvolat.

“MLSZ stále věří, že potrestání fanoušků, kteří vytvářejí dobrou atmosféru na stadionu s kapacitou 60 000 diváků, a pořádající federace, která zavádí všechna rozumná opatření, není spravedlivý krok, ale spíše kontraproduktivní. Potřeba opatření proti rasismu má byly uznány a podporovány MLSZ, ale je také jasné, že pravidla a disciplinární rozhodnutí UEFA a FIFA netrestají skutečné pachatele a nejsou v současné podobě účinná. “ knihy v současné situaci.

Maďarská vláda se obecně pokoušela bagatelizovat případy rasismu a zapojila se do obranných akcí na obranu mas. Ministr zahraničí Peter Siejgart reakce Kritika rasistických útoků na hráče Anglie během kvalifikace 2. září (Velká Británie vyhrála 4: 0) – opičí chorály byly zaměřeny na Raheema Sterlinga a Judda Bellinghama – zasláním videa britské vládě k letošnímu finále mistrovství světa na stadionu ve Wembley v Londýně o neslyšení státní hymny Ital na hvizdu fanoušků Anglie. Teprve později Szijjarto připustil, že někteří fanoušci v Budapešti se objevovali rasismus.