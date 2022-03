GM říká, že Hurricanes by mohly přidat obranu před termínem výměny NHL

„Právě teď dokončujeme pár defenzivních hráčů se zraněními,“ řekl Waddell NHL Network Radio. „Pokud budeme v tuto chvíli někde utrácet nějaké peníze, myslím, že to bude na obranu.

„Nyní, když to říkáme, všichni jsme řekli, že tomu dáme nějaký čas. Uzávěrka je 21. března, může se toho stát hodně; máme spoustu zápasů (do té doby sedm), jak to všichni dělají v příštích několika týdnech. To by se mohlo změnit, pokud se to stane. Další věc s naším týmem. Pokud je dnes konečný termín, řeknu, že se podíváme na obranu.“

Hurikány bez obrany Tony D’Angelo a Brendan SmithVšichni měli zranění horní části těla. DeAngelo vynechal pět zápasů a Smith vynechal šest.

Očekávalo se, že DeAngelo bude mimo měsíc po zranění střední části 21. února proti Philadelphii Flyers. Obrana Caroliny vede se 40 body (9 branek a 31 asistencí) ve 43 zápasech této sezóny.

Smith se zranil 20. února proti Pittsburgh Penguins a nebyly žádné informace o tom, kdy se vrátí. Ve 28 zápasech zaznamenal pět bodů (tři branky a dva góly).

Jako první si hlavní město rozdělí hurikány (12-38-5). V sobotu byli první v počtu gólů na zápas (2,40) a osmí v počtu gólů na zápas (3,40).

Waddell řekl, že Carolina se blíží platovému stropu NHL, takže výměna před termínem nebude snadná.

„Máme asi 1,8 milionu dolarů v maximálním prostoru, který můžeme dostat ven a uvidíme, jak můžeme zlepšit náš tým,“ řekl Waddell. „Ve skutečnosti nechceme nikoho z našeho týmu ztratit, abychom vytvořili tolik prostoru, takže v tuto chvíli musíte být velmi kreativní.“