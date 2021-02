„Sni, pochybuj a stejně to udělej.“

Simona Ondříková, mladá spisovatelka, která vystudovala Mosley High School a po té studovala obchodní administrativu na Florida State University, se ocitla v Evropě, když začalo blokování viru COVID-19.

Její nová kniha Dream, Doubt, and Do It Anyway, pochází z osobní cesty k objevování Ondřejky.

Řekla: „Prostřednictvím této knihy doufám, že se podělím o věci, které bych si přála vědět, když jsem byla mladší. Chci pomoci ostatním vidět jejich vlastní světlo – zejména pomoci ženám, které se necítí dost dobře, aby si uvědomily, jak hodné a silné oni jsou.”

Původem z České republiky, Ondřejková byla také studentkou na stáži v The News Herald v letech 2008-2009.

Ačkoli strávila mnoho let prací v oblasti financí, řekla, že ji vždy „přitahovalo zkoumání nejhlubších otázek života – například kdo jsem? A proč jsem tady?“

Ve snaze porozumět tomu, jak vytvořit trvalé štěstí, četla knihy mnoha různých žánrů a hledala inspiraci prostřednictvím cestování. Když jsem narazil na to, čemu říká „věda za silou všímavosti“, překvapilo mě, že jsem viděl úzkou souvislost mezi lidskou neurovědou a mnoha běžnými pojmy osobního rozvoje a duchovna.

Více:„Jsi zásadní“

„Čím více lidí pochopí vnitřní fungování jejich myslí, tím více mohou pomocí těchto myšlenek překonat mnoho věcí, které jim v životě způsobují stres a úzkost,“ řekla.

Ondřejková připisuje tyto poznatky za to, že jí pomohla splnit mnoho jejích celoživotních snů, jako je cestování po většině Evropy před vypuknutím pandemie.

“Rok 2020 nám ukázal, že nemáme vždy pravomoc kontrolovat, co se děje v našem životě nebo ve světě. Existuje však ještě něco důležitějšího, co můžeme kontrolovat – naše reakce.” Biologie nám nyní pomáhá vidět, že můžeme se stát zdrojem toho, co si myslíme, že v životě potřebujeme, nikoli cítit se. Vždy obětí vnějších okolností. Doslova máme v sobě zabudované neurochemikálie štěstí. ““

Ondříková řekla: „Snít, pochybovat a dělat to stejně“ se snaží pomoci lidem snížit v těchto těžkých dobách pocity stresu, bezmocnosti a strachu. Kniha přináší poznatky z neurovědy, psychologie a starodávné moudrosti, aby pomohla čtenářům překonat pochybnosti o sobě a negativní myšlenkové smyčky. Podle jejích slov to zahrnuje praktické způsoby, jak využít vědu, která stojí za našimi pocity a osobnostními rysy, k vytvoření života plného smyslu a radosti, bez ohledu na to, jak nereálné se to v tuto chvíli může zdát.

„Na rozdíl od všeobecného přesvědčení lze vlastnosti, jako je důvěra, odvaha a soucit, v průběhu času rozvíjet a posilovat,“ uvedla. Díky neuroplasticitě má každý z nás sílu překonávat negativní návyky a mentality, díky nimž se cítíme stresovaní, unavení nebo slabí. Můžeme se naučit měnit vzorce naší mysli, abychom se zbavili pochybností o sobě a namísto toho vyjádřili svoji sílu způsobem, který nám dává smysl, pomáhá ostatním a zároveň zlepšuje naši pohodu. “

Její předchozí knihu „You Are Essential“ napsala Ondřejková s fotografií Briana Sumnera. Obsahuje jedinečnou sbírku 101 dopisů a fotografií z poezie, které čtenáře vyzývají, aby znovu objevili vnitřní blaženost a užívali si krásy každodenního života.

Program You Are Essential vznikl na základě zkušeností, které následovaly po jejich snu prozkoumat více planety a cestovat po Evropě při dobrovolnictví s četnými výměnami pracovních míst. Řekla, že lidé, s nimiž se na své cestě setkali, ukázali „hloubky dobra, které mohou vyvstat v duši lidstva“.

Dream, Doubt & Do It Anyway je nyní k dispozici na Amazonu ve formátu paperback (11,99 $) a jako e-kniha Kindle (4,99 $). Další informace o autorce najdete na její stránce Instagram.com/WorldOfBliss.

EBook zdarma

Pouze v sobotu a neděli, 13. – 14. Února, si můžete zdarma stáhnout kopii knihy „Dream, Doubt & Do It Anyway“ ve formátu eBook z Amazon.com na https://www.amazon.com/Dream-Doubt-Do-Anyway-Self-Doubt-ebook/dp/B08M68M54H