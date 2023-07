Ženy po 40 letech potřebují jíst jinak. Zde je důvod a co dělat.

Ale možná jste za posledních pár let zaznamenali na svém těle nějaké změny. řekl Dr. Stephanie Faubionová , lékařská ředitelka North American Menopause Society a ředitelka Centra pro zdraví žen na Mayo Clinic. Obvyklý věk pro začátek menopauzy je 45 let.

Nepochybně jsou před námi změny, ale můžete si pomoci usnadnit se do této další životní etapy tím, že uděláte nějaké chytré výběry potravin, abyste si pomohli stárnout tak elegantně, jak je to jen možné.

Řekla, že tohle může být nejlepší možný okamžik změnit věci na vašem talíři. „Zdravotní experti nazývají čas života ‚oknem příležitostí‘,“ řekla, „Je to proto, že rozhodnutí, která učiníme ve středním věku, ovlivní naše zdraví až do dospělosti.“ Je vhodný čas zvýšit příjem zeleniny bohaté na dusičnany, jako je listová zelenina, celer a řepa.

„Jednou z největších nutričních chyb, kterou vidím, jsou ženy, které jedí diety s příliš nízkým obsahem kalorií,“ řekla. Courtney Delbra Dietoložka na klinice v Clevelandu. Když hladiny estrogenu začnou klesat, jako je tomu v polovině 40. let, dochází také ke snížení svalové hmoty. Pokud zareagujete vynecháním jídla, může to mít negativní vliv. Představte si svůj metabolismus jako oheň. Pokud na svůj „oheň“ nenastavíte dostatek logů, bude se zmenšovat. Chronický nedostatek potravin může ovlivnit, jak se potraviny metabolizují, takže je nezbytné přijímat dostatek kalorií pomocí správných makroživin.“

„Někteří se budou příliš soustředit na konzumaci s vysokým obsahem bílkovin a jiní se budou příliš soustředit na omezení sacharidů do té míry, že nebudou přijímat dostatek vlákniny.“ To je špatně, protože vláknina může být klíčem k tomu, abyste zůstali zdravější.

Americká akademie rodinných lékařů také navrhuje, že ženy starší 40 let by měly jíst méně Více potravin, které obsahují vlákninu , jako jsou bobule, celá zrna a ořechy, s cílem získat asi 25 gramů denně. (Příklady: maliny mají 8 gramů vlákniny na šálek, ořechy mají 3 gramy na unci a šálek vařených ovesných vloček má 4 gramy.)

„Ženy musí najít způsob, jak si užít zdravého stravování, které funguje pro jejich životy bez pocitu viny,“ uzavřel Hooper. „Mělo by být flexibilní a odpouštějící, nemělo by být založeno na pravidlech, která mají kontrolovat, co smíte a co nemůžete jíst. Dejte si tedy povolení snížit laťku a povětšinou svůj standard ‚dost dobrý‘, než se pokaždé snažit o dokonalost.“