Šachová olympiáda: Indie se setká s USA v prvním semifinále, Rusko ve finále

“Většina našich hráčů jsou profesionálové a jsou zvyklí hrát v noci. V tuto chvíli opravdu neočekáváme, že (hraní pozdě v noci) bude hlavním faktorem zápasu,” řekl Srinath Narayanan, kapitán nehrál. Indianexpress.com O načasování zápasu proti USA.

Někteří Indové hráli turnaje začínající ve 20 hodin a končící v 1:30 nebo ve 2 hodiny ráno následujícího dne.

“Soupeř je také velmi zkušený, takže nemůže dojít k vědomým pokusům o vyrovnání nebo vítězství. Jděte ven a zahrajte si svou hru, udělejte pohyby a přijměte jakékoli výsledky,” řekl o semifinále. Popřel také Viswanathan Anandova forma, řekl o semifinále: „Anand byl umělec, takže si nedělejte starosti s tím, jak vypadá nebo tak,“ řekl.

B Harikrishna bude bodovat ze své základny v Praze, Česká republika, zatímco Konero bude hrát Hampiho a De Harika z domovů ve Visakhapatnamu a Hyderabadu.

V prvním čtvrtfinále začal Kazachstán tvrdým způsobem proti USA, když v prvním kole porazil slavné rivaly 4: 2.

GM Rinat Zumbaev porazil GM Jeffrey Cheung, zatímco M. Ramazan Zalmkhanov Ramazan porazil GM Under Lianga v juniorské radě a ve třídě žen GM Abdul Malik Zansaya porazil GM Irinu Kroche, EM Bibisura Asaubayevu nad WGM Thaliario Cervantes.

Ve druhém kole Američané změnili rozhodnutí ve svůj prospěch, 3,5-2,5. Xiong zasáhl proti Jumabajevovi a u druhého talíře GM Rustam Khusnutdinov svázal GM Raye Robsona, zatímco Zhalmakhanov byl na malém talíři a vrátil se, aby porazil Lianga. Pro USA Krush porazil Zhansaya, aby vyrovnal, a na pěti deskách IM nacista Paikidze, který přišel v IM Anna Zatonskih, překonal IM Dinara Saduakassova. Na poslední desce opět vyhrála Assaubayeva.

Bull Lavender Zach Lavigne nepojede s týmem USA do Tokia

Týmy byly nuceny hrát kolo bleskových zápasů, aby prolomily patovou situaci.

