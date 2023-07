Služba My Photo Stream společnosti Apple byla ve středu ukončena, zde je to, co musíte udělat

Apple minulý měsíc oznámil, že na středu 26. července 2023 je naplánováno ukončení služby „My Photo Stream“, což znamená, že zákazníci, kteří tuto funkci stále používají, musí před tímto datem přejít na používání iCloud Photos. Pokračujte ve čtení a zjistěte, co to pro vás znamená a zda je třeba jednat.

Jaký je můj fotostream?

My Photo Stream, původně spuštěná v roce 2011, je bezplatná služba, která po aktivaci dočasně nahraje fotografie (až 1 000 kdykoli) na iCloud, čímž je zpřístupní na všech zařízeních Apple a lze je importovat do vaší knihovny na libovolném zařízení. Fotografie zůstávají v My Photo Stream po dobu 30 dnů a poté jsou automaticky odstraněny z iCloud‌.

Můj Photo Stream byl později nahrazen iCloud Photo Library (nyní iCloud Photos‌) a Apple nyní vypíná službu My Photo Stream ve středu 26. července 2023.



Aby se Apple připravil na vypnutí, přestal 26. června 2023 nahrávat fotky do My Photo Stream, takže všechny fotky nahrané do služby před tímto datem zůstanou v iCloudu po obvyklých 30 dní až do okamžiku vypnutí.

co musím udělat?

Pokud již používáte Fotky na iCloudu, nemusíte dělat nic – vaše fotky jsou již nahrány a uloženy na ‌iCloudu‌. Pokud si však nejste jisti, můžete zkontrolovat, zda je na všech vašich zařízeních povolena iCloud Photos.

na iPhone a iPad

Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na své Apple ID v horní části seznamu. Rukojeť iCloud. Ujistěte se, že se vedle něj zobrazuje zpráva „Zapnuto“. obrázky.

na Macu

Klikněte na ikonu Apple () na liště nabídek vašeho Macu a vyberte Nastavení systému. Klikněte na své jméno Apple ID v horní části postranního panelu. klikněte iCloud. Ujistěte se, že se vedle něj zobrazuje zpráva „Zapnuto“. obrázky.

Co dělat, když nepoužíváte Fotky na iCloudu

Fotografie v My Photo Stream jsou již uloženy alespoň na jednom z vašich zařízení v původním formátu, a pokud zařízení vlastníte, o žádné fotografie při vypnutí služby nepřijdete.

O co však přijdete, je možnost přístupu k těmto fotografiím na jakémkoli zařízení. Pokud nějaké fotky, které chcete, ještě nejsou ve vaší knihovně na konkrétním iPhonu nebo iPadu, jednou z možností je zapnout iCloud Fotky‌ pomocí výše uvedených kroků.

Všimněte si, že ‌iCloud Photos‌ vyžaduje placené předplatné iCloud‌ k překročení limitu bezplatného úložiště iCloud‌ 5 GB a je k dispozici pouze na iPhonech a iPadech se systémem iOS 8.3 nebo novějším a na počítačích Mac s OS X Yosemite nebo novějším.

Případně můžete fotografie uložit do složky Můj fotostream do knihovny na konkrétním zařízení, pokud tak učiníte do 26. července. Následující kroky vám ukážou, jak to udělat.

Uložte fotografie My Photo Stream do vaší knihovny fotografií

Otevřete aplikaci Fotky a klepněte na alba. Rukojeť Můj fotostreama potom klepněte na On vybírá. Klepněte na fotografie, které chcete uložit, a potom klepněte na Zapojený tlačítko (pole se šipkou směřující ven). On vybírá Uložte obrázek.

Pokud vlastníte Mac, nemusíte nic dělat — fotky z My Photo Stream se automaticky importují do vaší knihovny.