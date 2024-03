Láva na Islandu se v nové erupci blíží ke Grindaviku

Je také možné, že láva proudí do moře, ale to se nemusí stát, pokud vulkanická aktivita klesne, řekl Gudmundsson.

Pokud se láva dostane do kontaktu s mořskou vodou, může dojít k nebezpečným plynům a malým výbuchům, řekl islandské veřejnoprávní stanici RUV Einar Besse Gestsson, odborník na přírodní katastrofy z Norské meteorologické agentury.

Mezitím se láva pohybující se na západ údajně dostala na silnici Grindavikurveg do Grindaviku – mířící směrem k Modré laguně a geotermální elektrárně Svartsengi, která zásobuje horkou vodou většinu poloostrova Reykjanes.

Panují obavy, že by mohlo dojít k poškození optických kabelů na silnici, což by mohlo vést k přerušení telefonních a internetových služeb.

Modrá laguna je až do odvolání preventivně uzavřena. Pedersen uvedl, že v sobotu, kdy k erupci došlo, bylo v oblasti 500 až 600 lidí.

Zhruba 4000 obyvatel města se nesmělo vrátit do svých domovů až před měsícem poté, co lednová sopečná erupce poslala do města lávu a zničila tři domy.