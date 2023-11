Spolek pro komorní hudbu zahajuje sezónu hudbou Rachmaninova, Smetany

Music of Friendship and Loss zahájí tento měsíc 11. sezónu Palm Beach Chamber Music Society v Norton Museum of Art.

Speciálním hostem tohoto prvního koncertu bude violoncellista kanadského původu Gary Hoffman, který se v roce 1986 stal prvním severoamerickým hudebníkem, který vyhrál mezinárodní soutěž Mstislava Rostropoviče a který nyní vyučuje na Curtis Institute of Music ve Philadelphii. Zazní v violoncellové sonátě Sergeje Rachmaninova.

Jun Kimura Parker, kanadský pianista, který vyučuje na Rice University a zlatý medailista Mezinárodní klavírní soutěže v Leeds v roce 1994, doprovodí Hofmanna v sonátě, kterou Rachmaninoff dokončil v roce 1901, bezprostředně po premiéře jeho druhého klavírního koncertu.

Rachmaninov provedl sonátu poprvé s violoncellistou Anatolijem Brandukovem, který byl nejlepším mužem na jeho svatbě.

Naproti tomu další dílo na programu, klavírní trio českého skladatele Bedřicha Smetany, vzniklo v roce 1855 na památku smrti jeho dcery Bedřišky, hudebně nadané dívky, která byla Smetanovým prvním dítětem. V tomto emotivním triu Hoffmanna a Parkera doplní houslista Arno Sussman, umělecký ředitel ČMSPB.

„Jsem nadšený, že v této show vystupuji s Gary Hoffmanem a Johnem Kimurou Parkerem,“ uvedl Sussman v připraveném prohlášení. „Každý z těchto vynikajících hudebníků vnáší do svých vystoupení neuvěřitelnou energii, ale také působivé myšlenky. Jsem nadšený, že mohu sdílet tento druh tvorby hudby s naším publikem.“

Sussman, houslista francouzského původu, se nedávno přestěhoval do Boca Raton.

Koncert s názvem „Passion Meets Folklore“ začíná ve středu v 19 hodin v Norton Museum of Art, 1450 S. Dixie Highway, West Palm Beach. Vstupenky stojí 75 USD. Navštivte cmspb.org nebo zavolejte na číslo 561-379-6773.