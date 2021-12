Verzi PS Plus Final Fantasy VII Remake lze od středy zdarma upgradovat na verzi PS5

Square Enix má připravený předčasný vánoční dárek pro toho, kdo ho chytil Remake Final Fantasy VII přes PlayStation Plus Začátkem tohoto roku: Tuto verzi hry můžete od středy zdarma upgradovat na PlayStation 5 Enhanced Edition. když Intergrade Remake Final Fantasy VII Vyšlo teprve v červnu Ti, kteří si již hru zakoupili, mohou upgradovat zdarma. O šest měsíců později byla nabídka rozšířena o ty, kteří RPG získali prostřednictvím PS Plus.

Lépe později než nikdy. To znamená, že majitelé PS5, kteří si hru nárokovali prostřednictvím předplatitelské služby Sony, se mohou těšit na podporu 60 snímků za sekundu nebo rozlišení 4K se dvěma nabízenými režimy. Ještě lepší je, že Yuffieho DLC s názvem Episode INTERmission bude po omezenou dobu v prodeji spolu s touto nabídkou PS Plus. Budete moci ušetřit 25 procent, což snižuje cenu na 14,99 $.

když Recenzovali jsme epizodu INTERmission na PS5Řekli jsme, že i když to nikoho nenapadne, stále je to „zábavné dobrodružství, které úhledně zapadá do aktuálního příběhu a fanoušci si ho nenechají ujít“.

Tato nabídka od Square Enix opravuje alespoň jeden z největších problémů, které nyní poškozují PS Plus: nedostatek Bezplatné upgrady z PS4 na PS5 Pro adresy, které přistupují ke Službě. On ona Nedávno se stalo s fatální skořápkaAle to byl problém už dávno GreedFall’s Zařazení je na začátku roku 2021. Ale alespoň tady máme (nakonec) pozitivní výsledek. Pokud si nárokujete Final Fantasy VII Remake prostřednictvím PS Plus a vlastníte PS5, bezplatný upgrade bude váš od 22. prosince 2021.