České ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že vydání Nikhila Gupty bylo dočasně pozastaveno, dokud nerozhodne Ústavní soud

Nové Dillí: Řízení o vydání indického občana Nikhila Gupty z Česka do Spojených států bylo pozastaveno do doby, než český Ústavní soud rozhodne o stížnosti, kterou podnikatel podal poté, co Nejvyšší soud dal souhlas.

Gupta byl zatčen v Česku loni 30. června na žádost Spojených států za účast na pokusu o vraždu amerického občana najmutím nájemného vraha. Později bylo reklamováno v Nepečetěná obžaloba Američtí federální žalobci, že indický vládní úředník naverboval Guptu v neúspěšném spiknutí s cílem zaměřit se na chalistánského separatistu v New Yorku, který byl médii identifikován jako Gurpatwant Singh Pannun.

V prvním lednovém týdnu český nejvyšší soud V Praze zamítl Guptovo odvolání a nařídil, aby se pokračovalo v Guptově vydání.

drát Bylo to zmíněno poprvé První rozsudek, který české vládě umožňuje vydat Guptu, vydal nižší soud v Praze 23. listopadu. Proti tomuto rozsudku bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu.

Gupta však dostal odročení s tím, že jeho obhájce nyní postoupí svůj případ k Ústavnímu soudu.

Mluvčí českého ministerstva spravedlnosti Vladimír Rybka řekl: „Extradiční řízení je pozastaveno, dokud Ústavní soud nerozhodne o ústavní stížnosti.“ drát v Pondělí.

Dodal, že Gupta oznámil, že chce využít „všech dostupných prostředků, aby zabránil jeho vydání“.

Jedna z oblastí specializace Ústavní soud České republiky projednává „ústavní stížnosti fyzických nebo právnických osob proti pravomocným rozhodnutím nebo jiným porušením orgánů veřejné moci, která porušují základní práva a základní svobody zaručené Ústavou“.

Rodina indického podnikatele se obrátila na indický nejvyšší soud, aby zasáhl, protože s ním bylo v českých věznicích špatně zacházeno a jeho náboženské stravovací přesvědčení bylo porušováno.

Ministerstvo spravedlnosti už v lednu po rozsudku Nejvyššího soudu řeklo, že na konci celého procesu přes českou justici definitivně rozhodne ministr spravedlnosti.

Gupta zatím zůstává jediným obviněným jmenovaným v nezapečetěné obžalobě vydané loni v listopadu, zatímco indický vládní úředník byl identifikován, ale nebyl jmenován.

Obvinění vznesená americkými federálními žalobci rovněž naznačovala možnou souvislost mezi zmařeným spiknutím a smrtí kanadského občana Hardeepa Singha Nigara. Kanada obvinila agenty indické vlády, že sehráli roli ve střelbě, což vedlo k napjatým diplomatickým vztahům mezi oběma zeměmi. Na druhou stranu Indie oznámila svůj záměr vytvořit výbor na vysoké úrovni, který by prošetřil obvinění vznesená americkými žalobci.

Minulý týden to prozradil předseda mocného senátního výboru pro zahraniční vztahy Ben Cardin Stáhl pěst. Rozhodnutí o prodeji ozbrojených bezpilotních letounů do Indie bylo přijato až poté, co Bílý dům poskytl ujištění, že údajné spiknutí za účelem nájemné vraždy zahrnující indické úředníky bude „důkladně vyšetřeno“.

Gupta byl vyslýchán americkými úředníky hned po jeho zatčení na Letišti Václava Havla 30. června. Na 5. října byl naplánován další formální rozhovor, ve kterém američtí a čeští představitelé společně vyslýchali Guptu.