Když jsem v pátek zahájil sérii Tronkin, zpočátku jsem se soustředil pouze na lihovary Indiana, což znamená, že jsem prošel celý stát. Fighting Irish Friday Tronkin (2017) nebyl v první sezóně na stole, ale nedostal jsem oblastní bar South Bent. Pojďme to dnes napravit.

Zlý český obchod s alkoholem

3703 n. Č. Hlavní St.

Mishawaka, IN 46545

Pokud hledáte dobré vaření před sobotním zápasem, určitě zamiřte do Mishawaky. Inzerují, že jsou ve vikingské jídelně, což je zajímavý zvrat, protože Vikingové necestují správně z pevninské země ve střední Evropě do Severního moře. Mají dobrý obchod s lihovinami, prodávají ho po celém státě, takže si ho můžete snadno vyzvednout, než tento víkend půjdete do hry.

Nyní k pivu:

Stalin Darkside ’66 – 11% ABV, 35 IBU – Pojmenováno podle jedné z nejhorších lidských bytostí, které kdy chodily po Zemi, je toto pivo velmi uštipačné a pošle vás do gulaku, pokud si nedáte pozor. Je černější než srdce oligarchie s pocitem plných úst ze středu a měkkým tělem ruského imperiálního statného kousaného řídkým alkoholem.

Voodoo Vanilla Rye Porter – 5,2% ABV, 30 IBU – Užívám si příjemný vanilkový nosič, který je vynikající. Bohatý a něžný vrátný. Pražené kávy se mísí s čokoládovou vanilkou a sušeným žitným kořením. Užijte si to po celý rok.

GG Patton Pilsner – 5,4%, 48 EMA – To může Plzeňákům připadat trochu hloupé, ale jsem ochotný to zkusit. Jedná se o evropskou skříňku s nízkou hmotností vyrobenou v české tradici. Vyrobeno z evropského sladu a zakončeno květinovým buketem českého chmele.

Pixby White Stout – 6,7% ABV, 0 IBU – White stout je zajímavý styl, zvláště pokud je inzerováno 0 IPU. Tělo čokoládového a kávového toastu bude mít vzhled blonďaté uličky. Kakaové nips od Davis Chocolate a káva vařená za studena od Zen Cafe toto vaření umožňují. Mléko obsahuje cukr.