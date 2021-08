Sportovní zprávy dnes: co potřebujete vědět

nejnovější – Kapitán Babar Azam a brilantní Fuad Alam vedli boj o pomoc Pákistánu, aby se zotavil ze ztráty tří branek v prvních čtyřech přenosech, aby uzavřel první den druhého testu proti Západní Indii na 212-4.



Fotografie: natáčení

Dvojice vytvořila partnerství 158krát, aby vytáhla svou stranu zpět poté, co dvakrát otevřela své tři netopýry při silném startu v Sabina Parku.

Abid Ali popadl třetí míč dne, aby sklouzl svůj druhý, Azhar Ali byl chycen za ním, aniž by skóroval, a Imran Butt vystoupil po televizní recenzi, když Pákistán pokulhával na úrovni 2-3, což odůvodnilo rozhodnutí Západní Indie dát je na pálka po vítězství v zápase. Házet.

Hřiště rychle vyschlo, protože Babar a Fawad dali dohromady největší pákistánské partnerství série v prudkém vedru, které nakonec vedlo k Fawadovu odchodu do důchodu ve věku 76 let poté, co trpěl svalovými křečemi.

Kemar Roach chytil Babara Jasonem Holderem na poukázky na 75 na začátku večerního sezení, když skončil s nejlepšími domácími nadhazovateli 3: 49.

Mohamad Radwan, 22 let, a Fahim Ashraf, 23 let, nebyli poraženi, když špatné světlo vedlo k předčasnému přístupu k řízení.

Západní Indie vyhrála první test s malým.

– Reuters

Vylepšení Koo v Carnoustie

Novozélandská golfistka Lydia Koeová se po druhém kole na British Open v Carnoustie ve Skotsku posunula o 10 příček nahoru na 31. místo.



Fotografie: Ikona sportovního oblečení

Koe vypálil jednu sekundu pod par 71.

Stojí za kapitány Minou Harigai ze Spojených států a Georgia Hall of England.

Světová jednička Nelly Korda, která se dělila o vedení přes noc, sklouzla o jednoho přes 73 a dělila se o 12. místo.

Mezitím Ryan Fox vede o osm ran před náskokem na 34. místě na Check Masters, zatímco Josh Gehry je o dvě další nižší.

Nadal to letos udělal

Španěl Rafa Nadal ukončí sezónu 2021 předčasně kvůli problému s levou nohou, který ho rok trápí, což vedlo k jeho vyloučení z letošního US Open.

Světová čtyřka tento měsíc ve Washingtonu prošla překvapivým odchodem, když zahájil vedení do letošního grandslamového finále, a odstoupil z Cincinnati Masters a Canada Open.

„Chtěl jsem vám říci, že bohužel musím dokončit sezónu 2021,“ napsal Nadal na Twitter.

Opakující se potíže vypukly na French Open, kde v semifinále podlehl mistrovi Novakovi Djokovicovi.

„Upřímně řečeno, rok jsem s nohama příliš trpěl a potřebuji nějaký čas … najít řešení tohoto problému nebo jej alespoň zlepšit, abych měl i v další fázi další možnosti,“ Řekl Nadal.

Roger Federer, Nadalův největší rival a 20násobný vítěz Grand Slamu, také vynechal US Open a bude mimo hru několik měsíců, protože potřebuje operaci kolena.

– Reuters

Smíšené výsledky pro hráče kiwi squashe

Novozélandští squashisté vyhrávají a prohrávají na British Open v Hullu.

Třetí nasazený Paul Cole porazil Peruánce Diega Eliáse 3: 0, zatímco Egypt porazil Joela Kinga 3: 2.

“Bylo to velmi obtížné, nebyla tam žádná řešení, squash byl velmi čistý a volně tekoucí a vždy je fyzicky těžší, než se zdá,” řekl Cole.

Cole bude zítra hrát druhé nasazené Mohamed El-Shorbagy ve čtvrtém kole.

Sedmou etapu ve Španělsku vyhrává Australan

Australan Michael Storer získal své první vítězství ve Velké etapě na sedmé etapě Vuelta a Espana, zatímco Primoz Roglic si udržel vůdcovo červené tričko.

152 km trasa zahrnovala šest klasifikovaných stoupání kulminujících na Balcon de Alicante.

Do posledního stoupání zbývaly tři kilometry a jezdec týmu DSM Storer se vzdálil od hlavní skupiny Carlose Verony, Pavla Sivakova a Andrease Krona a zastavil je, aby nejprve překročili čáru.

Slovinec Roglic skončil za tři minuty 33 sekund na Storera a Felix Groschartner vede druhý o pouhých osm sekund.

– Reuters

Dobrý začátek pro kiwi námořníky

Tým New Zealand SailGP skončil 3., 6. a 2. den v prvním závodě flotily v posledním kole v Dánsku.

Novozélanďané ztratili dva body za to, že se nevyhnuli kontaktu s jinou lodí, což je shodilo ze třetího na páté.

Závod byl vyrovnaný, protože Dánsko, Spojené státy a Velká Británie si v závodě připsaly vítězství.

Austrálie měla nejkonzistentnější den a celkově vedla.