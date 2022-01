Obnovitelná energie se na spotřebě elektřiny podílí 11,9 %.

Energie z obnovitelných zdrojů se na hrubé spotřebě elektřiny v Maďarsku v roce 2020 podílela 11,9 %, uvedl statistický úřad EU Eurostat na začátku tohoto týdne.

PODPOŘTE BUDAPEŠSKÝ OBCHODNÍ ČASOPIS

Produkovat žurnalistiku, která je hodna toho jména, je nákladná záležitost. Již 27 let se vydavatelé, redaktoři a reportéři Budapest Business Journal snaží přinášet vám obchodní zprávy, které fungují, informace, kterým můžete věřit, které jsou věcné, přesné a prezentované beze strachu a přízně.



Novinářské organizace po celém světě se potýkaly s problémy najít obchodní model, který by jim umožnil nadále vynikat, aniž by to ohrozilo jejich výkonnost. V poslední době někteří experimentovali s myšlenkou zapojit své nejdůležitější zainteresované strany, své čtenáře.



Stejnou příležitost bychom rádi nabídli i našim čtenářům. Rádi bychom vás pozvali, abyste nám pomohli poskytovat kvalitní obchodní žurnalistiku, kterou požadujete. Stiskněte naše tlačítko Podpořte BBJ a můžete si vybrat, v jakém množství a jak často nám budete zasílat své příspěvky.