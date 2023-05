Kdo je váš oblíbený hrdina ve hře Zelda: Breath of the Wild?

Zatímco čekáme, připravovali jsme se tak, že jsme se ponořili zpět do Hyrule, abychom se znovu seznámili se starými přáteli a našlapanými místy v BOTW i HW: AOC (no, zkratka Age of Calamity nemá stejnou epizodu). Opakovaná návštěva těchto her nám připomněla, jak skvělá může být síť hrdinů podporujících Linka, nemluvě o jeho potomcích.

Samozřejmě jsme si je užili mít v BOTW (Darocova ochrana je nyní připravena k provozu!) a Champion’s Ballad DLC na ně vrhlo mnohem jasnější světlo, ale jednou z největších předností Age of Calamity bylo, že Mipha, Revali, Urbosa a Daruk byli mnohem lepší jako Linkovi staří přátelé a spojenci. Opravdu to posílilo naše uznání a náklonnost k nim, když jsme se vrátili BOTW, a také nás to přimělo, abychom se rozhodli pro rozkošný balíček čtyř amiibo.

Ale který z nich je náš nejoblíbenější? Je těžké si vybrat. Někteří lidé se budou řídit podle osobnosti, zatímco jiní je mohou kategorizovat podle užitečnosti schopností, které dávají Linkovi. Revali’s Gale byl zachránce života – nebo alespoň časÚspory – Všechny schopnosti se ale v terénu hodí a každý hrdina je velmi sympatický (svým způsobem), takže vybrat si nějakou je opravdová výzva.

Slyšel jsi to? Je to anketa Nintendo Live Claxon! Níže najdete rychlý přehled každého hrdiny a pod tím je anketa – řekněte nám, který je váš oblíbený, a my to jednou provždy vyřešíme. Začínáme, v abecedním pořadí, hrdinou Goronem…

Pozn. Technicky vzato je sám Link také hrdinou (dokonce má svou božskou bestii), ale tady ho z běhu vylučujeme. Protože je Link a lásky má dost.

temný

Božské zvíře: fah rodania (orchidej-y)

závod: Jorone

Klesající: Yonobu

dar: ochrana Darooq (Nyní připraveno k uvedení!)

Je to nejen přirozený vůdce, ale také velký bojovník s velkým srdcem. Daruk, milovaný svými kolegy Gorony, je mocným spojencem, který pomáhá Linkovi porazit hrozbu Calamity Ganon.

mifa

Božské zvíře: Fah Ruta (slon-y)

závod: falešně

Klesající: Saida

dar: grace mifa (připraven!)

Je milovanou princeznou kmene Zora a její nesrovnatelná laskavost si stále pamatují stařešinové kmene. Kromě své role hrdiny byla Maeva před všemi těmi lety také cennou přítelkyní Bonda.

revali

Božské zvíře: Fah Meadow (The Flying One)

závod: Rito

Klesající: Tulane

dar: Revali’s Gale (Připravený!)

Člen klanu Rito, který se vznáší do nebe, je zkušeným pilotem, který může být občas arogantní. Přestože je Revali hrdinou, nesnáší Linka za to, že je hrdinou Hyrule.

Urbosa



Božské zvíře: fah napures (velbloud-y)

závod: Gerudo

Klesající: Rego

dar: zuřivost Orbosa (připraven!)

Je to děsivá bojovnice a požehnání pro svůj lid, kmen Gerudo. Ačkoli má ohnivou osobnost, Urbosa se hluboce stará o princeznu Zeldu a osud Hyrule.

Suma sumárum, je čas si vybrat. Vyberte si svého favorita v anketě níže a pojďme zjistit, kdo je šampion šampionů…

Kdo je tvůj oblíbený hrdina ze Zelda: BOTW? (872 hlasů) Daroc, Joron Stalwart 17 % Maeva, Zora Wellspring 31 % Revali, Ritu Warrior 19 % Orbosa, bouře Gerudo 33 %