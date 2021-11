Windows 11 usnadňuje sdílení obrazovky při hovorech Microsoft Teams

Microsoft brzy přidá užitečnou novou integraci Microsoft Teams do Windows 11. Tvůrce softwaru začal testovat funkci ve Windows 11, která uživatelům Teams umožní umístit kurzor nad otevřená okna na hlavním panelu a rychle sdílet obsah okna při hovoru Microsoft Teams. Díky tomu bude sdílení obrazovky mnohem jednodušší pro Teams a další komunikační aplikace ve Windows 11.

Microsoft to zpočátku testuje s Microsoft Teams pro práci nebo školu, spíše než s vestavěnou spotřebitelskou verzí Teams ve Windows 11. „To znamená, že ne každý to hned uvidí při volání přes Teams.“ Amanda Langosky říká:, vedoucí programu Microsoft Windows Insider Program. „Máme v plánu to později přenést do chatu z Microsoft Teams (Microsoft Teams pro domácnost).“

Zoom, Slack a další budou moci tuto integraci přidat zdarma

Dobrou zprávou je, že to nebude omezeno ani na Microsoft Teams. „Tuto schopnost mohou do svých aplikací přidat i jiné komunikační aplikace,“ vysvětluje Langowski. „Možnost sdílet hovor ze schůzky se vztahuje pouze na aktuální hovor.“

To znamená, že aplikace jako Slack nebo Zoom mohou tuto funkci zabudovat do svých aplikací a uživatelům Windows 11 velmi usnadnit sdílení toho, co je na jejich obrazovce během videohovorů. Není přesně jasné, kdy Microsoft zavede tuto funkci ve Windows 11, ale pravděpodobně se objeví na začátku roku 2022, vzhledem k načasování testování.

Microsoft to také testuje pouze s podmnožinou Windows Insiders, takže instalace sestavení Dev Channel z Windows 11 nezaručuje, že je ještě budete moci otestovat.