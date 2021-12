Stardew Valley aktualizuje „Future Proofs“ hry, čímž usnadňuje úpravy

Údolí Stardu‚s Nejnovější patch Není nutně velký a nepřidává nový obsah, ale „chrání hru před budoucností“ přechodem na novější framework, podle poznámek k patchi pro verzi 1.5.5. Změna znamená, že mody budou moci využívat více než 4GB RAM.

Verze 1.5.6 brzy přidá další podporu modů. zdvořilost bahenní patos A SMAPI, The Údolí Stardu Nástroj pro úpravy, který navrhli. Poznámky k patchi se nezabývaly podrobnostmi o tom, co 1.5.6 přinese, ale „některé dlouho požadované změny ‚Svatého grálu‘ se využívají. Přístup udělen PathosChild“ Údolí StarduZdrojový kód změn je na cestě.

PathosChild také vedl migraci, která trvala Údolí Stardu Od XNA, kterou Microsoft nevyvíjel od roku 2013, až po MonoGame, open source aplikaci pro XNA 4. Vanilla XNA byla platforma pro staré hry Xbox Live Indie na Xbox 360.

stardo Fanoušci také pravděpodobně ocení malé, ale významné změny v kvalitě života, které byly implementovány ve verzi 1.5.5. To zahrnuje možnost zpětného nákupu v případě, že jste něco prodali omylem (za předpokladu, že to vezmete zpět ve stejné nákupní relaci), a přenést některá nastavení a preference do nových uložení hry.

Tou největší je ale možnost dostat zvířátko z cesty, pokud sedí tam, kde chcete stavět. Jednoduše je zatlačte kliknutím na ně a budou se pohybovat. Je to účinnější než nadávat a nadávat na obrazovce.

The Úplné poznámky k patchi Podrobnosti o spoustě dalších oprav provedených ve hře; Verze 1.5.5 byla vydána živě v úterý. Žádné slovo o vysílání 1.5.6; Nezdá se, že by to mělo být příliš dlouhé, ale verze 1.5.5 následuje po 1.5.4 Asi do 10 měsíců.