Co je nejtěžší na odchodu z mé práce ve společnosti Google? | Napsal Cassie Kozyrkov | října 2023

Rada pro ty, kteří se bojí skočit do neznáma

v Předchozí příspěvek na blogu, Řekl jsem vám, jak a proč jsem po téměř 10 letech služby opustil svou pozici hlavního rozhodovacího vědce ve společnosti Google. Tento blogový příspěvek je druhou částí, kde se budu zabývat tím nejtěžším problémem přestat kouřit.

Jistě, skutečná logistika byla otravná. Být na party po dobu deseti let znamená věnovat pozornost většině malých detailů. Máte tým oddaný výhradně tomu, v čem jsou všichni dobří, a dostatek prostoru pro přemýšlení o velkých myšlenkách, které jsou pro vás důležité. Když odejdete, objevíte všechna malá díla a papíry ve vesmíru. Jsou to všechny tvary, tvary, tvary. (To je také důvod, proč jsem přestěhoval domy přes státní hranice, aby byly věci zajímavé.) Ale pro mě byly dvě nejtěžší věci na odvykání kouření:

Ztráta mé pracovní identity

Informační asymetrie

O informační asymetrii budu mluvit ve svém příštím blogu, ale dovolte mi začít tím, že vám povím o nevyhnutelné krizi identity, která nastane, když opustíte zaměstnání, kterému jste zasvětili významnou část svého života. V mém případě jsem v Googlu strávil téměř 10 let.

Pro každého, kdo opouští práci, ve které byl dlouhou dobu, s vámi naprosto soucítím. Krize identity je skutečná…a lidé nebudou čekat do druhého dne, aby se zeptali, co je s vámi dál. Ale teď, když jsem si tím prošel, můžu říct, že ty pocity se velmi rychle rozplynuly (alespoň u mě).

Nesnáším společenské rituály „tak co děláš?“ Jako úvodní gambit pro small talk*, zvláště když se vysloví, aby to znělo jako, „z My jsme Vy? Usnadněte si však zařazení do kategorií.“ (nebo hůř, „Flexibilita pro mě, abych věděl, jestli stojíš za můj čas.“ fuj.) je to jen malý Stává se to, když je odpověď zřejmá, a ani tehdy ne vždy.