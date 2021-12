Ubisoft Ubisoft říká, že DLC Dawn Of Ragnarok by mělo být součástí Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed není nic, pokud ne příliš velká franšíza, s každoročními hlavními vydáními v letech 2009-2015. V posledních letech Ubisoft prodlužuje životnost jednotlivých her Assassin’s Creed několika rozšířenými rozšířeními po vydání – Odyssey’s 2018 a Valhalla 2020 mají desítky hodin obsahu po spuštění. Odyssey a Valhalla nedávno získaly nové kapitoly ve svém vyprávění s příběhy Crossover (bohužel Ivor a Cassandra neflirtují) a Valhalla se chystá získat masivní 35hodinový balíček DLC pro Dawn of Ragnarök v roce 2022.

S 35 hodinami je Dawn of Ragnarök jedním z největších (ne-li největším) DLC Assassin’s Creed k dnešnímu dni. V této délce je to prakticky jiná hra a vzhledem k tomu, že vás vidí hrát Haviho, Ivorova „předka“, můžete namítnout, že ano. Nabízí se tedy otázka: Proč je Dawn of Ragnarök rozšířením? V minulosti by Ubisoft z něčeho takového udělal úplně novou hru (např. Edward Kenway z Assassin’s Creed IV: Black Flag je předkem Conora Kenwaye z Assassin’s Creed III).

„Abych byl upřímný, [that question] Také jsme si položili otázku, řekl mi Jose Arraiza, producent Extended Experience z Ubisoft Montreal. Podle Araizy Ubisoft přijal strategii vytváření nejnovějších her Assassin’s Creed, jako jsou zábavní parky, přičemž každé rozšíření funguje jako nová samostatná hra. svět, který je jen kusem většího parku.

„Pro tým obecně se to zdálo jako nejsoudržnější způsob, jak hráčům představit tuto show,“ řekl Ariza. „Tým vynaložil úsilí, aby byl veškerý obsah pro hráče přístupnější – včetně rozšíření – aby mohli prozkoumat svět Valhally ne nepodobný zábavnímu parku. Chtěli jsme, aby si hráči mohli vybrat příběh, který začali v Anglii, Irsku.“ , Francia a nyní Svartalfheim.“

Ubisoft Montreal také cítí, že Dawn of Ragnarök působí jako odraz Wrath of the Druids a The Siege of Paris. Rozšíření Valhally pro rok 1 se zaměřují na Eivora, zatímco rok 2 obsahuje příběh Haviho, Isu, který se znovu objeví jako Eivor.

„Rozšíření 1 a 2 se více zaměřila na vikingské aspekty Valhally a prozkoumala Ivora jako postavu v různých situacích,“ řekla Ariza. „Nyní nám Dawn of Ragnarök připadá jako druhá strana mince, protože se ponoříme hlouběji do severské mytologie a více do příběhu na pozadí Odina/Havi. Zatímco jsme se zaměřili na to, abychom hráčům dali možnost hrát veškerý obsah v pořadí, v jakém uznají za vhodné.“ Také jsme cítili, že je důležité, aby tato představení zůstala propojena. Jedna zkušenost se doplňuje s druhou. Vzhledem k tomu, jak důležitá byla norská mytologie pro každodenní život Vikingů, cítili jsme, že Dawn of Ragnarök potřebuje být zahrnut do Assassin’s Creed Valhalla.“

Dawn of Ragnarök má vyjít 10. března. Předtím Odyssey a Valhalla pokračovaly v Crossover Stories, dvou bezplatných rozšířeních, ve kterých se Cassandra a Ivor setkají 14. prosince.