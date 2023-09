Ve vnější sluneční soustavě může být planeta podobná Zemi

Japonští vědci ve studii zveřejněné minulý týden uvedli, že planeta podobná Zemi se může skrývat ve vnější sluneční soustavě a mohla by pomoci vysvětlit některé vlastnosti Kuiperova pásu, prstence ledových těles, která obíhají sluneční soustavu v oblasti za oběžnou dráhou. z Neptunu.

Recenzovaná studie, publikovaná v The Astronomical Journal Tým z Americké astronomické společnosti zkoumal vzory pozorované v „transneptunských objektech“ (TNO) – skalních a ledových tělesech, která zbyla z období formování planet v naší sluneční soustavě. Studii provedli vědci z Kindai University, Japan National Astronomical Observatory a Chiba Institute of Technology.

Astronomové odhadují, že podle NASA jsou v Kuiperově pásu miliony malých, ledových objektů. Stovky tisíc objektů mají průměr více než 60 mil a některé, jako Pluto v pásu, mají průměr více než 600 mil. (Pro srovnání, Země je široká asi 8 000 mil.)

Tajemství Kuiperova pásu

V Kuiperově pásu bylo identifikováno více než 1000 identifikovaných objektů, i když oblast vesmíru stále skrývá mnoho záhad. Kosmická loď New Horizons NASA je zatím jedinou sondou, která prozkoumala Kuiperův pás, i když mise čelí vyhlídce na snížení rozpočtu příští rok.

Kuiperův pás a Oortův oblak. (Kredit: NASA/JPL)

Objekty v Pásu mají řadu zvláštních vlastností: zdá se, že existuje velké množství objektů, které nejsou ovlivněny gravitací Neptunu, a existuje mnoho objektů, které jsou nakloněny v úhlu větším než 45 stupňů vzhledem k rovině planety. Slunce. systému, existuje řada objektů s lichými dráhami.

Vědci vysvětlili, že planeta o velikosti asi 1,5–3krát větší než je hmotnost Země, se nachází mezi 250–500 astronomickými jednotkami (astronomická jednotka je přibližně vzdálenost od Země ke Slunci, 93 milionů mil) a je nakloněna 30 stupně ve srovnání se Zemí. Letadlo sluneční soustavy.

Taková planeta by také pomohla vysvětlit vlastnosti těles, která jsou nebo jsou někdy ovlivněna gravitační silou Neptunu.

Vědci uvedli, že jejich teorie může být testována hledáním skupin transneptunských objektů v oblastech vzdálených více než 150 astronomických jednotek, protože planeta, kterou navrhují, takové skupiny objektů vytvoří. Pravděpodobnost objevení nebo pozorování planety však bude ovlivněna její velikostí a tím, jak daleko je.

Vědci dodali, že podrobnější znalosti o orbitální struktuře Kuiperova pásu pomohou odhalit nebo vyloučit existenci planety, kterou předpokládají. Objev takové planety může také ovlivnit to, jak chápeme vznik planet v oblasti za Jupiterem.

Nově navržená planeta vs. planeta 9

Vědci opakovaně zkoumali možnost deváté planety (běžně označované jako Planeta 9 nebo Planeta X) číhající ve vnější sluneční soustavě, ačkoli mnoho studií předpokládalo, že taková planeta by byla mnohem větší než Země.

A Předtisková studie Výzkum zveřejněný začátkem tohoto roku naznačoval, že tak masivní planetu by bylo možné objevit hledáním měsíců, které by ji mohly obíhat, protože měsíce by mohly být zahřívány gravitační silou mezi planetou a měsíci.

Planeta byla dále navržena jako způsob, jak vysvětlit chování transneptunských objektů umístěných velmi daleko ve vnější sluneční soustavě, blízko okrajů nebo mimo Kuiperův pás.

Nová studie zveřejněná minulý týden naznačila, že ačkoli Planeta 9 vysvětluje vlastnosti některých vzdálených těles ve vnější sluneční soustavě, nezabývá se strukturou Kuiperova pásu.