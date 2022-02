Jak sledovat Michaelu Shiffrinovou na společné akci žen na Zimních olympijských hrách 2022

teď nebo ne Michaela Schiffrinová Jako dvouhra na Zimních olympijských hrách v roce 2022. Američanka s hvězdami by mohla ve středu večer získat první medaili na svých zimních hrách na akci ženské kombinace a NBC Sport a Peacock zaznamenaly všechny živé akce.

Co je běžná událost?

Společná akce v alpském lyžování je vrcholným testem všestrannosti. Sportovci bruslí ve dvou etapách, sjezdová etapa následovaná slalomovou etapou. Časy pro každou část se sčítají a vítězem se stává hráč s nejmenším celkovým časem. Rovnoměrně se testuje rychlost přímé linky a technická schopnost otáčení.

Zlatá šance Shiffrinové

Před zimními hrami byla myšlenka, že by Shiffrinová, nesporná tvář lyžařských závodů v roce 2022, mohla opustit Peking bez individuální medaile, nemyslitelná. Ale taková je realita, jíž bude 26letá Američanka čelit, pokud jí to nepůjde, událost, ve které je stříbrnou medailistkou.

Naštěstí kombinovaná akce hraje na své jedinečné přednosti na rozdíl od jakékoli jiné disciplíny. Zatímco Shiffrinová je obvykle vnímána jako umělecká bruslařka – její životopis ve slalomu nemá v historii obdoby – je také velmi schopnou bruslařkou, když má příležitost získat opakování k tréninku, což se jí podařilo za čtyři z posledních pěti dnů (pokud započítáte i samotný ženský sjezd).

Zdá se, že tato praxe funguje. Shiffrinová měla v úterý večer nejrychlejší čas v závěrečných společných sjezdových trénincích. Pokud by to dokázala zopakovat na skutečné věci, její potenciál na stupních vítězů by závisel pouze na udržení vzpřímené polohy během slalomu (dosud jsem bruslil v obou závodech na technické dráze „Ice River“, takže to není záruka).

Zjednodušeně řečeno, i ve své současné podobě v soutěži vstupuje Shiffrinová do kombinované kategorie žen jako nominovaná na zlatou příčku.

uchazeči

Kromě Shiffrinové je pro rok 2022 zpět i zbytek kombinovaného stupně vítězů z roku 2018. To znamená obhajobu zlatého medailisty Michelle Jessenová A obhájit bronzovou medaili Wendy HoldnerováOba jsou ze Švýcarska.

Kterýkoli z nich by se mohl stát pátým švýcarským lyžařem, který vyhrál zlato na hrách v roce 2022, což by vytvořilo rekord v počtu alpských zlat vyhraných zemí na jediné zimní olympiádě.

Itálie Federica Brignoniová Do Pekingu přiváží zkušenost pěti vítězství ve Světovém poháru dohromady, která je absolutně nepředvídatelná Ester Lydica Z České republiky to také nelze počítat.

Američané

Plus Shiffrin Olympic 2018 Tricia Manganová Poprvé bude reprezentovat Spojené státy po boku olympioniků Kelly Cashmanová A Isabella Wrightovákterý zahájí soutěž tím, že pojede první ve sjezdu.

V kolik hodin začíná společná akce žen?

Kombinovaná akce žen začíná sjezdem, který začíná ve 21:30 ET na sprintové trati The Rock. Poté následuje slalomová etapa v 1:00 ET, v sousedství technického hřiště Ice River.

Jak se dívat na společnou dámskou akci v televizi

Sjezdové běhy budou na předním místě zpravodajství NBC o zimních olympijských hrách v hlavním vysílacím čase od 21:30 ET.

Slalom bude vysílán na USA Network jako součást jejího zpravodajství o olympijských hrách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu od 1:00 ET.

Jak společně streamovat ženy na NBCOlympics.com a v aplikaci NBC Sports

Uživatelé s kabelovým nebo satelitním předplatným se mohou ověřit prostřednictvím TV Everywhere a streamovat každou alpskou lyžařskou událost v aplikaci NBC Sports nebo na NBCOlympics.com. K dispozici je simultánní vysílání NBC Primetime a pokrytí USA Network, stejně jako vysílání World Feed s komentářem poskytovaným OBS.

síť Doba spuštění odkaz na vysílání Downhill – NBC Peak 21:30 východního času tady Downhill – Feed the World 21:30 východního času tady Slalom – USA Network 1:00 ET tady cikcak – krmný svět 1:00 ET tady

Jak streamovat kombinované ženy na páv

Poprvé mohou uživatelé vysílat každou událost ze zimních olympijských her v roce 2022 naživu zaměstnanost páv. Kombinované zpravodajství Women’s World Feed začíná ve 22:00 ET. Účast tady.