Evangelický závodní automobilista hledá přijetí v rockové opeře „Wicked Babylon“

Portlandu není neznámé nádherně svérázné vyprávění, ale místní umělecká skupina Body Academics se svým nejnovějším filmem rozhodně zvedla chuť, Zlý Babylon. Rocková opera je popisována jako „hudební mistrovské dílo sci-fi a psychosexuálních filmů: příběh sexuálně potlačovaného evangelického závodního řidiče a pozitivní party planety, kterou vede na cestě k sebepřijetí“.

V podstatě je Rocky Horror Pictures Show Na monstrózní dávce tetrahydrokanabinolu (THC) s extra přídavkem podivnosti na boku. Snímek měl obrovský úspěch, a to z velké části díky podpoře Anthonyho Hudsona alias Carla Rossi, který na hollywoodské scéně hostil premiéru filmu v rámci série Queer Horror.

Zlý Babylon Vrací se na velké plátno 29. září v Clinton Street Theatre s pre-show od Body Academics. WW Posadil se s filmaři Jeffrey Ray Keyser a Tommy Spaghetti, aby zjistili, jak film ožil.

WW: co bylo inspirací Zlý Babylon?

Jeffrey Ray Keyser: No, v listopadu 2020 jsme s Tomem vzali asi 300 miligramů jedlých věcí, napsali děj a pak úplně zapomněli, že jsme to napsali. Pak jsem se druhý den ráno probudil a řekl: „Ach můj bože!“

Tommy Spaghettiria: Pak, hudebně, to všechno začalo na začátku pandemie, kdy jsme poslouchali hodně goth rocku, jako hodně Sisters of Mercy, Clan of Xymox, The Cure, Siouxsie, Banshees. Takže jsem začal dělat spoustu instrumentálů, které zněly jako ty kapely bez jasné představy o tom, co budou dělat, a pak jsem je všechny dal Jeffovi.

Proč jste se rozhodl spojit animaci a živou akci?

špagety: Vždy jsem byl velkým fanouškem animace, zejména stop-motion animace, jako je svérázná česká pohádka Jana Švankmajera ze 60. let. Vždycky jsme chtěli dělat animaci, tak jsme se sami naučili, jak na to.

Keyser: Jsem opravdu velký Králík Roger A rušné místo fanoušek, takže jsem chtěl smíchat živou akci a animaci stejně jako oni. Měli jsme omezené zdroje, takže se vše muselo točit na zelené plátno ve studiu.

Byla tam inspirace pro závodního jezdce Luckyho Thundermaxe (hraje ho Kieser)?

Keyser: Díval jsem se na tuto reality show tzv Vítejte v destinaci Platheville O téhle opravdu divné křesťanské rodině, která všechno držela tak v ústraní, jako by jejich děti nesměly nic dělat. Je tam postava jménem Micah Plath a není gay, ale je to model v Los Angeles a vždycky má ty obrovské oči, které se dívají na svět, jako by nikdy předtím nic neviděl. Všechno pro něj bylo nové.

Se všemi různými tématy, která prozkoumáte Zlý BabylonProč jste se všichni rozhodli hrát v tomto pískovišti, jako jsou podivnosti, normativní odlišnosti a náboženství?

Keyser: Vyrostl jsem ve skutečně ateistické rodině a vzbouřil jsem se tak, že jsem se připojil k baptistické církvi, když mi bylo 14 let. Byla to opravdu zábava a kluci byli opravdu milí. Byli jsme zamluveni do kostela, kde jsme hráli basketbal a Halo na Xboxu a vypadalo to jako opravdu přátelské a přívětivé prostředí, dokud jsem si neuvědomil, že jsem gay. Pak jsem si začal uvědomovat, že tuhle část mě nechtějí. Ale od té doby mě fascinuje křesťanství, zejména energie skupin mládeže.

špagety: Byl jsem vychován jako vlažný křesťan. Moji rodiče mě nikdy nebrali do kostela, ale chodil jsem do katolických škol a tak jsem to nenáviděl. Viděl jsem pokrytectví těchto takzvaných katolíků ve škole a v letech dospívání jsem se stal militantním ateistou.

Zlý Babylon Je to svérázné, ale je to také spojeno s realitou, se kterou se můžeme ztotožnit v našem každodenním životě. Co si myslíte o zobrazování pravdy prostřednictvím takové extrémní nadsázky a šílenství?

Keyser: Myslím, že když se něčemu dokážete zasmát, zvláště něčemu, co se vás dotýká, můžete se nad tím zamyslet a možná se z toho trochu vyléčit. V prvním představení jsme měli někoho, kdo býval pastorem a nyní byl drag queen, a oni o to přišli, ale také se jich to dotklo.

špagety: Jen mám pocit, že skutečný život je už tak hloupý, neskutečný a hrubý, že si myslím, že zobrazování reality prostřednictvím šílenství a kempování je jakýmsi naším přirozeným obranným mechanismem.

Jaké jsou vaše plány do budoucna Zlý Babylon?

Keyser: Myslím, že to vydáme na VHS, než to dáme online. Chci jen, aby tím byli lidé posedlí, a zatím máme lidi, kteří to chtějí vidět. Myslím, že je to opravdu dobré znamení.

viz to: Zlý Babylon Obrazovky v Clinton Street Theatre, 2522 SE Clinton Street, 971-808-3331, cstpdx.com. 19 hodin pátek 29. září. 10 dolarů.