Soutěžní film Cannes Pacifiction prodává butikovým filmům po celém světě

Film „Pacifiction“ Alberta Serry přilákal velké distributory po celém světě po své kritiky oceněné světové premiéře v soutěži na filmovém festivalu v Cannes. Berlínský Films Boutique zastupuje film na mezinárodních trzích („Lunana, jak ve třídě“ a „Šarlatán“).

Ve filmu Pacifiction hraje francouzský herec Benoit Magimel („Peaceful“) oceněný cenou César jako francouzský vládní úředník pracující na francouzském polynéském ostrově Tahiti. Při vyšetřování záhadné ponorky proplouvá špičkovým „Establishmentem“ a v podzemních místech se mísí s místními obyvateli.

Kromě předchozích prodejů Grasshopper Films v USA a Les Films du Losange ve Francii byl film získán z Kanady (Films We Love), Velké Británie, Irska (New Wave Films), Itálie (Movies Inspired), Španělska (Elastica Films, Filmin), Polsko (New Horizons), Česko a Slovensko (Film Europe), Izrael (Lev Cinemas), Brazílie (Fenix ​​​​Films), Portugalsko (Nitrato Films) a Pobaltí (Scanorama), Rakousko (Filmgarten), Švýcarsko (Sister Distribution), Mexiko, Kolumbie (vnitřní část 13), Island (Bio Paradis) a Ex Yugo (MCFMegacom).

Serra byl naposledy v Cannes se svým celovečerním filmem Liberté z roku 2019, který získal Cenu poroty v Un Certain Regard. „Pacifiction“ je přístupný film, pokud jde o vyprávění z předchozích filmů Serry; „Je to politický thriller a špionážní příběh,“ řekl Jean-Christophe Simon z Films Boutique. Simon dodal, že film byl také „vizuálně působivý“.

„Pacifiction“ produkují Idéale Audience Group, Andergraun Films, Tamtam Film a Rosa Films. Ve Francii jej bude distribuovat Les Films du Losange. Casting dokončili Sergi Lopez („Pan’s Labyrinth“), Pahwa Mahagavanao, Cecil Gilbert a Matahi Pampron.