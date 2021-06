Pár byl často doma a na obrazovce spolu hráli ze zřejmého důvodu

Joseph Abraham a Libukh Safrankova vytvořili krásný a sympatický pár, a to nejen v soukromí. Mnohokrát se objevily bok po boku v mnoha komediích. Stručně řečeno, tvůrcům se duo velmi líbilo, měli mezi sebou velkou harmonii a jejich volba v jednom filmu sama o sobě měla pro diváky obrovský úspěch.

Vzali se v roce 1976 a od té doby se stali jedním z nejkrásnějších a nejoblíbenějších párů v Československu a poté v České republice. Diváci si oblíbili Libuše Šafránkovou a Josefa Abrháma, proto je tvůrci začali natáčet společně v několika filmech. Nejznámější, kde si Abrhám a afránková hráli manžela, je nepochybně Vrchní legendární komedie, prchni !. A během natáčení filmu Safrankova a Abraham zcela improvizovali, což režiséra zcela překvapilo.

Toto sedlo!

Každý český fanoušek filmu si pravděpodobně pamatuje scénu z filmu Vrchní, prchni! Ve scénáři však o tom nebyla žádná zmínka, ale herci to prostě udělali blikat Upravili scénu na svém obrazu a uspěli! Dodnes je tento klip jednou z nejpopulárnějších částí filmu. Pár měl nejen velký herecký talent, ale také idealistické nápady.

Společně se také objevili ve filmech jako Líbánky do Jiljí nebo film z roku 2013 Is Jesus Coming This Year?

Začátek kontroverzního vztahu

Ačkoli byli Libuše Šafránková a Josef Abrhám považováni za jeden z nejstabilnějších párů českého šoubiznisu a vyhýbali se mnoha skandálům, počátek jejich lásky byl poněkud skandální. V té době byl Abraham pověřen a jeho partnerkou byla zpěvačka Naďa Urbánková. Samozřejmě neměla tušení, co způsobilo jiskru mezi šafránem a její láskou. Jejich poměr pak podle super.cz Učila se jen od svého kadeřníka.

Následoval rozchod a Abraham se začal objevovat na veřejnosti se Safrankovou. Po tříletém vztahu si řekli v kostele „ano“ a po svatbě se jim narodil syn Joseph. Ibrahim a Saffron jsou manželé téměř padesát let.

Naposledy se pár před kamerou objevil ve filmu Přijde Santa letos?

Zdroj: YouTube