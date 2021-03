Čína stanoví cíl růstu HDP do roku 2021 na více než 6%

PEKING – Čínští vůdci uvedli, že se letos zaměří na růst HDP 6% nebo více, což je relativně skromný cíl, který nicméně naznačuje pokračující optimismus po roce, kdy koronavirus okradl globální ekonomiku.

Cíl, který v pátek v Pekingu oznámil předseda vlády Li Keqiang, je pohodlně nižší než očekávání většiny ekonomů, že druhá největší ekonomika světa letos poroste o 8% nebo více.

Mnoho ekonomů však očekávalo, že Peking zcela opustí numerický cíl, jako tomu bylo loni poprvé od roku 1994, což vedlo k nejistotě Pandemie COVID-19.

Čínská ekonomika se z počátečního ohniska, které se soustředilo v čínském městě Wuhan, relativně rychle vzpamatovala a skončila S 2,3% růstem pro letošní rok. Byla to jediná hlavní světová ekonomika, která v roce 2020 rostla.

Zprávy čínské vlády

Vzhledem k tomu, že tempo růstu je nyní na úrovni před viry, tvůrci politik v Pekingu naznačili, že plánují postupně vytáhnout stimulační opatření a místo toho se zaměřit na omezování dluhu a jeho vyhýbání. Vznikající bublina na trhu nemovitostí.

Ve výroční zprávě z pátku pan Lee uvedl, že vláda se bude snažit letos snížit cíl fiskálního deficitu na 3,2% předpokládaného čínského HDP, ve srovnání s cílem více než 3,6% v roce 2020.

Peking také plánuje snížit objem dluhu, který mohou místní vlády zvýšit, což umožní lokalitám vydat v roce 2021 ve zvláštních účelových dluhopisech místní správy 3,65 bilionu juanů, což odpovídá 580 miliardám dolarů, z loňských 3,75 bilionu juanů. Bond vychází hlavně na financování infrastrukturních projektů.

Li řekl, že Čína si klade za cíl udržet inflaci spotřebitelských cen v roce 2021 kolem 3%, ve srovnání s loňským cílem 3,5% a jeho skutečným zvýšením o 2,5%.

Vláda rovněž uvedla, že v letošním roce plánuje vytvořit 11 milionů nových pracovních míst, oproti cíli 9 milionů do roku 2020. Jejím cílem je také ukončit míru nezaměstnanosti ve zkoumaných městských oblastech na 5,5% v roce 2021, ve srovnání se stropem 6% v roce 2020.

Peking uvedl, že rozpočet na obranu se v roce 2021 zvýší o 6,8 procenta, ve srovnání se 6,6 procenty v loňském roce.

Čínský premiér Li Keqiang stanovil ekonomické cíle země na pátečním zahajovacím zasedání Národního lidového kongresu v Pekingu.

Fotografie:



Roman Bilibi / Shutterstock





Vládní cíle byly uvolněny v roce 2006 Zahájení výročního zasedání Čínské legislativní rady„Národní lidový kongres ve Velké síni lidu v Pekingu.

Páteční setkání také odhalilo návrh 14. čínského pětiletého plánu, který pokrývá období 2021-25, jakož i obecné pokyny, které budou formovat čínský model růstu v příštím desetiletí.

Ve svém pětiletém plánu čínští vůdci porušili tradici nedat cíl pro průměrný početní růst, pouze s tím, že plánují udržení fungování ekonomiky v „rozumném rozsahu“. V plánu na období 2016–2020 byl cíl „přes 6,5%“.

Zákonodárci plán podle oficiální agendy přezkoumají během týdenního legislativního zasedání.

Místo pětiletého cíle HDP pekingští vůdci uvedli, že mají v úmyslu omezit dotazovanou míru městské nezaměstnanosti na 5,5%, přičemž růst produktivity práce převyšuje růst HDP. Rovněž plánuje zvýšit míru urbanizace v zemi na 65% z 60,6% v roce 2019.

S ohledem na zaměření Pekingu na podporu spotřebitelských výdajů – vzhledem k obavám, že zvýšené geopolitické napětí by mohlo poškodit poptávku po vývozu – úředníci uvedli, že chtějí, aby disponibilní příjem čínské populace držel krok s celkovým ekonomickým růstem země po dobu pěti let.

V rámci největšího závazku v oblasti klimatu v jakékoli zemi se Čína zavázala, že do roku 2060 bude uhlíkově neutrální. I když bude pro Peking obtížné dosáhnout svého cíle, čínský plán stát se zelenou supervelmocí bude mít na celém světě vlnový efekt. Ilustrace: Crystal Tai



Zdůrazňují rostoucí význam, který čínští vůdci přikládají vědě a technologii, a že celkové výdaje na výzkum a vývoj v průběhu pěti let vzrostou ročně o více než 7%, uvedli.

Čínští vůdci také hovořili o důležitosti dodavatelských řetězců a špičkových technologií, včetně postupu vpřed v oblasti umělé inteligence, polovodičů, blockchainu a bezdrátových sítí šesté generace příští generace.

Plán se rovněž zavázal, že v období 2021–2025 udrží poměr výroby „v zásadě stabilní“.

Pan Li uvedl, že do roku 2025 si Čína klade za cíl snížit emise oxidu uhličitého na jednotku HDP od roku 2020 o 18%, stejným tempem jako v předchozím pětiletém plánu, který Čína předběhla se snížením o 18,6%. Jeho cílem je snížit spotřebu energie na jednotku HDP o 13,5%.

Konfrontace se sociálními a finančními tlaky Vychází z rychle stárnoucí populace„Vláda také plánuje„ zákonným způsobem “zvýšit zákonný věk odchodu do důchodu, aby oživila dlouho navrhovaný, ale nepopulární návrh.

Návrh byl obsažen v pětiletém plánu bez podrobností. V současné době mohou muži odejít do důchodu ve věku 60 let a dělníci ve věku 50 let.

Přihlaste se k odběru novinek Upozornění na novinky Hlavní světové a obchodní zprávy, včetně politických událostí a akvizic.

Návrh plánu stanoví cíl zvýšit průměrnou průměrnou délku života Číny v příštích pěti letech o jeden rok. V roce 2019 bylo podle Národní zdravotní komise 77,3 let.

Vzhledem k tomu, že je ekonomika zpět na správné cestě, političtí činitelé v Číně také naznačili posun v zaměření na omezování finančních rizik a úrovně dluhu. Pan Lee uvedl, že vláda udrží celkový čínský pákový poměr stabilní v roce 2021, jak se zesílí regulace pro finanční konglomeráty a fintech společnosti.

Peking si rovněž klade za cíl udržet růst peněžní zásoby a celkového sociálního financování na stejné úrovni jako ekonomický růst. Předseda vlády vyzval největší komerční banky v zemi, aby u malých podniků udržovaly růst půjček nejméně o 30% a rozšířily výjimky z půjček pro dlužníky malých podniků, kteří byli pandemií těžce zasaženi.

Vláda rovněž uvedla, že v letošním roce udrží stabilní vývoz a dovoz, zvýší úvěry bank zpracovatelskému sektoru a rozšíří investice do modernizace zařízení v tomto odvětví.

Fiskální rozpočet Číny na rok 2021 předpovídá roční růst příjmů a výdajů o 8,1%, respektive 1,8%.

Do tohoto článku přispěly Grace Zou, Bingyan Wang, Chun Han Wong, Lian Ki a Sha Hwa.

Napsat Jonathan Cheng na adrese [email protected]