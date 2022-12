Andersonův tříbodový večer s Flames překonal Wild a získal třetí vítězství v řadě

Calgary Flames před zápasem prohráli 2:0 se třemi minutami k dobru a po špatném začátku se shromáždili a dosáhli třetího vítězství v řadě za sezónu.

Rasmus Anderson trefil vítězný gól v 15:57 třetí třetiny a přidal dvě asistence při výhře 5:3 nad Minnesotou Wild v Calgary.

„Zjevně to není začátek, který jsme chtěli,“ řekl obránce plamenů. „Prvních 10 minut nebylo dost dobrých, ale ke konci první jsme dostali trochu dynamiky, kterou jsme si s sebou nesli, abychom začali druhou.“

V přesilovce v první třetině dostal Nazim Qadri Calgary na skóre pouhých 16 sekund, když přesměroval záludnou přihrávku Eliase Lindholma do branky Marc-Andre Fleury.

Poté, co Blake Coleman vyrovnal střelou na branku v 1:37, plameny se v čase 3:11 přesunuly dopředu, když Tyler Toffoli dostal kousek na Andersonovu těžkou střelu od modré čáry.

„Cítit se na dně je normální,“ řekla Kadri o špatném začátku, „ale prostě musíte jít ven a něco s tím udělat.“ „Jsem hrdý na to, jak jsme se odrazili, zvláště na začátek druhého poločasu. To bylo přesně to, co jsme chtěli vidět.“

Anderson vstřelil vítězný gól pozdě, aby zvedl Flames over the Wild

Po sedmizápasovém úseku, kdy byla síla hry Flames pouze 2 na 21, skórovali dvakrát v každém ze svých předchozích dvou zápasů a v tomto období šli dohromady 4 na 9.

„Konečně je dobré vidět pár střel do sítě, protože to bude rozhodující,“ řekla Kadri. „Už vidíte, že poslední dva zápasy nás vyhrávají.“

Při svém šestém startu z posledních osmi zápasů se Dan Vladar usadil poté, co dal dva góly na své první tři střely. Skončil s 25 zákroky, aby se v této sezóně zlepšil na 5-4-1.

Calgary skončilo doma 4:1 s Vladarem v síti pro všechny čtyři výhry. Češka v minulé sezoně odehrála jen tři domácí zápasy.

Minnesota vyrovnala v 15:45 třetiny, když střelu Johna Merrilla tečoval obránce Flames Chris Tanev.

O pouhých 12 sekund později ale Wilde skončil za jejich sítí na hokejce Colemana a nastavil Andersona, který přerušil branku a bekhendovým kopem zasunul míč do branky.

Lindholm má za Calgary tři asistence (13-10-3).

Kaprizov udává franšízové ​​rekordy

Kirill Kaprizov prodloužil svou gólovou sérii na sedm zápasů za Wild – lídra ligy v této sezóně. Mason Shaw skóroval také za Minnesotu (13-10-2), jejíž čtyřzápasová vítězná série skončila.

Kaprizov vstoupil do zápasu útočně, s 19 body v posledních 12 zápasech. Svou bodovou sérii prodloužil na 13 zápasů, když do hry poslal bodovou trefu Matta Dumby těsně 1:27.

Obě linky Kaprizov jsou franšízovými rekordy.

„Je to zásluha mých spoluhráčů, se kterými hraji. Nebýt jich, nic z toho by nebylo možné, takže díky jim,“ řekl Kaprizov. „Na konci dne chceme vyhrát jako tým. Tohle je týmová hra a vítězství je důležitější než vytvoření osobního rekordu.“

Necelou minutu po gólu Kaprizova šli Wild 3 na 1 s centrem Shawa Connora Dewara v jedné době za Vladarem.

„Je to pravděpodobně náš nejlepší začátek,“ řekl trenér Wild Dean Evason. „Na hokej nebyli. Byli jsme zaneprázdnění, jen jsme váleli.“

Ale tempo se začalo měnit, když Wild dostali čtyři zásahy v řadě.

„I když nedali dva přesilové góly, dali jsme jim impuls a musíme převzít zodpovědnost, abychom zůstali mimo pokutové území,“ dodal Evason.

Marc-Andre Fleury zaznamenal za Wild 22 zákroků. Jeho bilance je 9-6-1.

„Myslím, že když jsme vepředu, musíme najít způsob, jak zůstat v klidu, ale stále hrát v tempu [and] „Venku jsi pořád agresivní,“ řekl Fleury. „Musím taky udělat nějaké koule a pomoci klukům.“