Forex Daily: Americké bankovní tlaky posílají vlny přes devizové trhy

Včera uzavřela o 1,8 %, v čele s finančním sektorem (-4 %). Masivní ztráty, které utrpěla SVB Financial (NASDAQ: ), kalifornský věřitel odvětví rizikového kapitálu, vyvolává otázky ohledně nerealizovaných ztrát v portfoliích amerických mezibankovních dluhopisů. To vytváří nebezpečné křížové proudy pro devizové trhy

Americký dolar: Pochopení jednodenních pohybů

Titulky za posledních 24 hodin byly ovládány vývojem v americkém bankovním systému, protože kalifornská věřitelka SVB Financial se dostala pod tlak poté, co zveřejnila ztráty na svém dluhopisovém portfoliu. Uvědomění si těchto ztrát bylo zjevně způsobeno tlakem na její vkladovou základnu, protože vyšší sazby v celém systému povzbuzovaly vkladatele k obratu a nutily banky, aby agresivně soutěžily o vklady.

Vývoj v SVB Financial vyvolal otázky ohledně problematiky nerealizovaných ztrát v portfoliích dluhopisů a co to znamená pro úroveň kapitalizace bank. Finance včera vedly index S&P 500 níže. Začátkem tohoto týdne předseda FDIC Martin Gruenberg uvedl, že americké banky mají nerealizované ztráty na cenných papírech držených do splatnosti nebo na účtech k prodeji ve výši asi 620 miliard dolarů. Vypadá to jako velké číslo, ale jako Financial Times zprávy Dnes dosáhla kapitalizace mezibankovního kapitálu v USA na konci roku 2022 2,2 bilionu dolarů. Těžko říci, jak dlouho tento příběh potrvá, ale můžeme se pokusit pochopit, co to znamená pro FX trhy.

První efekt se zdá být zcela zřejmý – zprávy podnítily de-leverage otevřených FX pozic. Dva milovaní darebáci mezi komunitou FX investování v tomto roce – a – vedli ztráty v prostoru EMFX na úrovni -2,2 % a -0,8 %. Toto téma může pokračovat, pokud příběh běží.

Výkon G10 FX byl smíšený, ale také logický. Mírné ztráty byly zaznamenány u vyšších beta coinů, jako jsou a (pokles o 0,3 % vůči dolaru). Lepší výkon byl (+1,1 %) vůči dolaru. Kromě své tradiční role bezpečné měny jsme nedávno zdůraznili, že švýcarský frank zaznamenal návrat – tj. je ochoten prodat devizové rezervy, aby zabránil oslabení franku, protože používá směnný kurz jako součást své měnové politiky. politický režim.

Dnešní příběh je smíšenější a složitější. Tlak na americký bankovní systém je otázkou, zda dokáže projít tak násilným cyklem zpřísňování. Jen za poslední dva dny to zaznamenalo pokles o 25 bazických bodů. Toto je medvědí dolar. Za normálních okolností by se však výprodej akcií považoval za býčí pro dolar, a pravděpodobně ne, pokud je současným centrem tlaku americký bankovní systém.

Je tedy zřejmé, že existuje den, kdy se kříží proudy jen hemží. Vzhledem k tlaku ve finančním sektoru bychom s největší pravděpodobností upřednostňovali nadvážení švýcarského franku a (i když ne přes noc úpravu politiky) o něco nižší dolar. DXY by mohl zamířit tam, kde týden začínal na 104,10/20.

Euro: chyceno v křížové palbě

Přecenění křivky Fedu inspirované SVB Financial způsobilo, že se 2letý swapový spread EUR/USD v posledních dvou dnech zúžil o 20 bazických bodů ve prospěch EUR. To poskytuje určitou podporu pro.

Výše jsme zdůraznili tlaky na snižování zadlužení ve forintu. Obstál – také oblíbený na trhu – o něco lépe. Najděte si únor dnes. Vidíme vzestupná rizika, i když mám podezření, že to bude mít významný dopad na nastavení zásad.

Sterling: zranitelný vůči tlakům ze strany finančního sektoru

Spojené království právě vydalo lednové vydání o něco lepší, než se očekávalo. Čísla jsou ale velmi volatilní a nejlepší čtení pochází z vydání na 0,0 %. Britský ekonom James Smith věří, že „dnešní údaje naznačují, že HDP v prvním čtvrtletí by mohl být pouze plochý nebo záporný, což zvyšuje pravděpodobnost, že se Spojené království vyhne recese V první polovině (poněkud diskutabilní bod vzhledem k tomu, že mluvíme o velmi malých čtvrtletních poklesech produkce, pokud k tomu dojde). Stručně řečeno, není to velký ovladač pro GBP.

Za posledních 24 hodin se to trochu zlepšilo. Pokud však bude mít bankovní stresový příběh více práce, můžeme očekávat, že GBP bude výkon mírně nižší, vzhledem k relativně velkému objemu finančních služeb v ekonomice Spojeného království. Mohla by se opět výrazně proměnit nad 0,8900, přičemž by měla vzrůst na 1,10.

