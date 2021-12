Hudební festival Tongyeong oslavil 20. výročí rozmanitosti

Mezinárodní hudební festival Tongyeong, každoroční koncert klasické hudby, se koná od 25. března do 3. dubna na téma „Changing Reality“. U příležitosti 20. výročí si každoroční hudební festival klade za cíl zamyslet se nad rozmanitostí.

Festival, který se koná v jižním pobřežním městě Tongyeong v provincii Jižní Gyeongsang, bude moderovat skladatel Chen Eun-suk a představí klasickou až současnou hudbu.

Na zahajovacím ceremoniálu povede finská dirigentka Dalia Stasivska festivalový orchestr Tongyeong s norským violoncellistou Trolls Morkem. Zahrají Violoncellový koncert českého skladatele Antonína Dvořáka h moll op. 104 Skladatel ruského původu Igor Stravinskij „Pták Ohnivák“. ‚Play: Level 1‘ od Andrewa Normana bude mít premiéru v Asii.

Na „Harry Partch: Plectra and Percussion Dances“ od 25. do 27. března představí Partch Ensemble svou první asijskou show, vystoupí jako „Daphne of the Dunes“ a „Plectra and Percussion Dances“ amerického skladatele Partcha.

Na závěrečném ceremoniálu 3. dubna vystoupí Tongyeong Festival Symphony Orchestra č. 7 v podání Antona Brucknera na premiéře E dur a Norman’s „Unstuck“ poprvé v Asii. Maďarský pianista Dezso Ranki by měl také společně vystoupit v Klavírním koncertu č. 2 Franze Liszta. Představení bude moderovat německý maestro Marcus Steinz.

Dva dny před závěrkou zazní Normanova píseň „Spiral“, polský skladatel Witold Lutoslawski „Concerto for Orchestra“ a Joseph Hayden „Missa in Angustiis“ ve spolupráci se sopranistkou Park Hae-sang, mezzosopranistkou NTA, tenoristou Park Seung- jo a Bas Yoon Kwang-chul.

Dalšími vystavujícími na letošním TIMF jsou česká mezzosopranistka Magdalena Kozina, ruská sopranistka Julia Lisneva, nejstarší německý kolínský komorní orchestr, vítěz Ferruccio International Piano Competition 2021, Park Jae Hong, King’s Singers, Rascher saxofonové kvarteto, Gyeonggi Sinawi Orchestra, Korea Symfonický orchestr KBS a další.

Během festivalu zazní také na venkovním místě „The Orchestra“ polského filmového režiséra a videoumělce Zbigniewa Rybczynského. Podle Tongyeong International Music Foundation, organizátora každoroční akce, budou vstupenky k dispozici po vládních preventivních opatřeních COVID-19.

