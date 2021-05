Sabalinka vyhrála Madrid Open; Zverev čelí ve finále Brettini

Madrid: Barcelona a Atletico Madrid si uvědomují, že vítězství by je mohlo přivést k titulu La Ligy, ale sobotní bezgólová remíza na Camp Nou dala Realu Madrid šanci vést.

Čtyři vítězství v posledních čtyřech zápasech nyní budou stačit na to, aby si Zinedine Zidane udržel titul v La Lize, s náročným domácím zápasem proti čtvrté Seville, která je v neděli na prvním místě.

První část populárního závodního víkendu o španělský titul obsadila první místo v zápase o třetí místo, ale ani jeden z nich nedokázal udělat rozhodující krok vpřed, a to navzdory nejlepším pokusům Lionela Messiho a Luise Suareze, kteří proti sobě stáli poprvé od opuštění Suareza loni v létě.

A jeden bod před Atletico Madrid, tři body za Realem Madrid, který má hru v ruce a porazil Atletico i Barcelonu.

Barcelona je stále o dva body za summitem, ale její šance jsou největším hitem, vzhledem k tomu, že nyní potřebuje Atlético i Real Madrid, aby se stáhly v závěrečné fázi.

Gerrard Pique řekl: “Stále je možné, aby se cokoli stalo, kvůli tomu, co jsme dosud viděli. Pokud Real Madrid vyhraje své čtyři zápasy, budou šampiony, ale pro velké týmy je obtížné vytrvat. Pokud vyhrajeme všechny tři z našich zápasů, myslím, že budeme mít šanci. “

Atletico by byl také zklamán, vzhledem k tomu, že během dominantní první poloviny odmítl řadu šancí, než se ve druhé polovině vzpamatovala strana Ronalda Koemana.

Jan Oblak musel Messiho popřít po vedení před Argentincem, který v poslední minutě zahrával dobrý přímý volný kop, jen aby Atletico sledovalo, jak se míč otáčí doširoka.

„Začali jsme lépe a skončili trochu lépe,“ řekl Oblak. „Realu Madrid zbývají čtyři zápasy, ale rozhodně bude prohráno. Musíme pokračovat.“

Diego Simeone v pátek uvedl, že Suárez byl „osvobozen“, protože byl nucen opustit Barcelonu, a vstřelil 19 gólů, díky nimž se stal nejlepším střelcem týmu.

Coman připustil, že by to bylo „divné“ pro všechny, včetně Messiho, který loni poslal otevřený a upřímný dopis svému bývalému spoluhráči, sousedovi a nejlepšímu příteli.

Poté, co kotva Camp Nou zdůraznila, že Suarez „bude vždy vítán“, si před zahájením výkopu uprostřed kruhu vyměnili několik slov.

Ve skutečnosti však Uruguay nebyl na tom nejlépe, protože hrstka šancí nebyla odkloněna v soutěži plné šancí, ale to postrádalo přesnost, když na tom záleželo nejvíce.

Messi byl v prvních minutách opakovaně vyřazen, než Gerard Pique přešel Suárezovi za záda a oba týmy se vymkly kontrole.

Atletico se pomalu ujalo vedení, k čemuž přispěl odchod Sergia Busquetsa, kterého po čelní srážce nahradil Alex Moriba, což mělo za následek jeho převoz do nemocnice na testy.

Bez Busquets byla Barcelona na chvíli bez kormidla a šance Atletica byly velké a rychlé.

Marc-Andre ter Stegen musel zablokovat střelu Marcose Llorenta a poté zvednout nohu, aby připravil Suareza z rohu.

Suárez se poté pokusil přikývnout k odskočení po klikaté sérii od Yannicka Carrasca a poté, co vycítil klepnutí z ruky Ter Stegena na hlavu, požadoval pokutový kop.

Barcelona se otřásla a obvykle stabilní Ter Stegen vystřelil jednu kouli přímo na tribunu, jen aby Messi realisticky zkontroloval Atletico, jeho jízda odpálila šest stíhaček a otevřela prostor pro střelu, ale Oblak to odvrátil.

Felipe před koncem prvního poločasu vystřelil z krátkého rohového kopu pro Atleti, ale Barcelona byla po konci prvního poločasu lepší, Alex a Peki se blíží po hodinové hranici.

Oba trenéři provedli změny v naději, že inspirují vítěze. Osman Dembele byl jedním z nich a měl to chytit šest minut před koncem, ale s hlavičkou ze šesti yardů to byla pravděpodobně nejlepší šance zápasu.

Messi to mohl nakonec vyhrát, když stál nad míčem s přímým kopem uprostřed a 25 metrů daleko. Atletico zadržel dech a odpískal míč od Oblakovy tyče.