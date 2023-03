Profíci vs amatéři? Český tým WBC říká: Bring it on

Kapitán týmu a určený hráč/útočník je obchodník s penězi. Středisko je středoškolským učitelem zeměpisu. Rybář pomáhá otci řídit firmu, která dováží baseballové vybavení, a jeden z nadhazovačů je hasič. šéf? Je to neurolog.

Většina členů české baseballové reprezentace má pravidelné zaměstnání. Je to tým amatérských hráčů, kteří sdílejí vášeň pro baseball, která konkuruje jakémukoli týmu v Japonsku nebo Spojených státech. Pracují, aby dali jídlo na stůl a zajistili své rodiny. Volný čas pak tráví sportem, o kterém jeden člen napůl žertem řekl, že by se mohl zařadit do top 25 v České republice.

V pátek večer si Češi poprvé zahrají na World Baseball Classic. V sobotu bude tento tým hasičů, účetních, učitelů a lékařů sdílet pole se Shuhei Ohtani, možná nejlepším baseballovým hráčem planety, a hvězdným týmem Samurai Japan.