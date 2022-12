Hotely Gaylord Circus: Vánoční představení

Představuje jedinečné talenty z 15 zemí Od Yuri’s Got Talent Production & Gymnastic Creations

MiamiA 8. prosince 2022 /PRNewswire/ — O letošních prázdninách mohou diváci zažít bezkonkurenční talent v produkci Yuri’s Got Talent & Gymnastic Creations v rámci Gaylord Hotels Cirque: Spirit of Christmas Shows uváděných na Gaylord Palms, Orlando; Gaylord National, Washington DC; a Gaylord Rockies, Denver.

Je zde zastoupeno patnáct zemí a národností Jurij Klepatský Posádka 50 akrobatů, tanečníků a více než 30 nejlepších světových cirkusových umělců vystoupí v Circus: The Spirit of Christmas Shows.

Originální výtvor od Gaylord Hotels s oceňovaným týmem návrhářů z Broadwaye, Circus: The Spirit of Christmas, vypráví příběh mladé dívky Noel, která se o Vánocích setkává s různými duchy, když znovu získává svou lásku a vášeň pro toto období. The Journey je kouzelná oslava vysoké představivosti a vzrušení pro celou rodinu.

Neuvěřitelné letecké prezentace, akrobacie, balet a fyzické výkony oživuje originální vánoční hudba s moderním nádechem. Přehlídky představují úchvatné kostýmy a význační umělci NěmeckoA ČínaA KeňaA MongolskoA EtiopieA UkrajinaA RuskoA PortugalskoA MaďarskoThe Česká republikaA KubaA MexikoA KanadaSpojené státy a další.

Klepatský je jednou z nejznámějších světových cirkusových akrobacií a legend. Více než 40 let produkoval, trénoval, trénoval, rozvíjel sportovce a cirkusáky v jedinečných prezentacích. Chráněno Moskevským státním cirkusem, zal San Francisco Akro Sports a Akro Gravity Academy v Severní Miami, FloridaVystudoval cirkusovou školu v San Franciscu a spolupracoval s Bickle Family Circus, Norwegian Cruise Line, Cirque du Soleil a Circus Dreams. On nese Guinessova kniha světových rekordů Pro první dvojité salto provedené na chůdách na pohyblivé plošině.

Dnes je Yuri’s Got Talent Production and Gymnastic Creations jedním z největších vývojových a školicích zařízení v zemi. Umělci z celého světa se hrnou do prostoru o rozloze 25 000 čtverečních stop, s jedinečným 40stopým leteckým leptacím komplexem a nejmodernějším vybavením pro navrhování a zdokonalování svých specialit v naději, že se objeví v kalibrové produkci Circus. : Duch Vánoc.

„V životě bylo mou vášní pracovat s pozoruhodnými umělci a rozvíjet jejich přirozený talent do mimořádných prezentací,“ říká Klepatsky. „Je mi ctí produkovat Gaylord Hotels Circus Talent: The Spirit of Christmas.“

www.yurisgottalent.com

