Michiganská jednotka ledních medvědů | Zprávy, sport, práce

V závěrečných měsících první světové války vyzvali britští a francouzští vůdci prezidenta Woodrowa Wilsona, aby více vojáků bránilo hranice proti Německu.

Wilson nařídil tehdejšímu válečnému oddělení, aby vyslalo 5 500 vojáků z Fort Custer v Battle Creek. Skládaly se z 339 pěchoty, 310 inženýrů, 85 polních nemocnic a sanitních rot. S více než 95 procenty z celého Michiganu má většina těchto vojenských pracovníků formální výcvik za něco málo přes měsíc.

Mnoho z těchto vojáků pocházelo z horního poloostrova Michigan nebo ze severní části Dolního poloostrova.

V červenci 1918 se vojáci vydali se svou lodí do zámoří a dorazili do Liverpoolu v Anglii.

Po příjezdu se rozkazy změnily a různí vojenští vůdci země se dostali do neshod. Už to nebylo jen o obraně francouzských hranic, teď to směřovalo do Ruska. Hlavním problémem byl pohyb německých sil z východní Evropy k ruským hranicím na Západě.

Vydali tvrdé a chladné vybavení a rozsudky, odjeli a dorazili do Archangelska v Rusku koncem léta 1918. Označovali se jako Severoamerické expediční síly do Ruska (ANREF).

Vojáci se později označovali jako michiganští lední medvědi.

Archanděl se nachází na Bílém moři u vrcholu Finska. Leží na 64. zeměpisné rovnoběžce, stejně jako Fairbanks na Aljašce.

Ministerstvo války zároveň vyslalo dobře vycvičené a zkušené vojenské síly do ruského Vladivostoku. Toto sibiřské město se nachází v Tichém oceánu. Byly označovány jako americké expediční síly na Sibiři (AEFS).

Když síly ANREF dosáhly Archangela, byly umístěny pod britské velení generálmajora Fredericka Polea. Z amerického pohledu je to nepřijatelné. Hlavním vojenským problémem bylo, že se německé síly přesunou z východní fronty Evropy na západní hranici Ruska.

Paul nařídil americkým silám, aby chránily Archangela a oblast. Zejména ruské vojenské struktury a britské lodě s omezeným množstvím zbraní, střeliva, potravin, zdravotnického materiálu a souvisejících zásob. V bojích navíc pomáhala i vojska České legie.

Po krátké době, po jejich příjezdu do Ruska, bylo podepsáno formální příměří k ukončení první světové války.

Byla to ruská revoluce a Američané uvízli v prostředí špatné komunikace, zimních podmínek a velmi nejasné mise. Kromě toho to byl typický zimní den nabízející méně než šest hodin denního světla,

Doslova, zatímco se americké síly vracely do Spojených států z Evropy, 5 500 vojáků ANREF zůstalo pozadu a zapomnělo se na ně.

Byly zdokumentovány zprávy o bojích v lesích, na otevřených polích nebo na strategických železničních tratích při teplotách -60 °F a sněhu po pás. Michiganským jednotkám ledních medvědů byly vydány neznámé ruské pušky a ruční zbraně.

Bylo odhaleno, že pokud jste byli střeleni do některých oblastí těla během chladného mrazivého počasí, nemusíte si být vědomi, že rány právě zmrzly.

S příchodem zimy roku 1919 se rodina Michiganských ledních medvědů vyjadřuje o tom, proč se blízcí nikdy nevrátí.

Obrovská rodinná setkání se konala v Detroitu a Grand Rapids. Kromě toho byl Kongres USA požádán o přivedení vojáků domů. Na ruské frontě vojáci zpochybňovali své poslání.

V květnu 1919 začal led v přístavu Archangel, 130 mil pod polárním kruhem, tát a ustupovat. Američané zahájili svou dlouhou cestu po moři a zemi zpět domů.

Jejich odchod byl téměř osm měsíců po skončení první světové války. Po jejich příjezdu se na nádraží v Detroitu a v parku Belle Isle konalo velkolepé přivítání domů.

Z michiganského pluku ledních medvědů bylo zabito 245 mužů, 305 zraněno, 80 zemřelo na španělskou chřipku (chřipka) a více než 30 bylo nezvěstných v akci.

Dva z vojáků, kteří zemřeli, byli z oblasti poloostrova Keweenaw:

Vojín Frank Clich z Paragy, Michigan

Vojín John B. Angrove z Painsdale, Michigan

Dva další vojáci na Horním poloostrově byli zabiti. Byli od Stephensona a Menominee.

Dvacet tři členů Polar Bear obdrželo kříž za zásluhy.

První Michiganská konference přeživších ledních medvědů se konala v Detroitu v roce 1922.

V roce 1929 se americký tým vrátil do oblasti Archangel a získal ostatky členů týmu Michigan Polar Bear. Tyto ostatky jsou spolu s dalšími ostatky internovány na hřbitově Whitechapel v Troy v Michiganu. V roce 1930 byl zasvěcen památník ledních medvědů na hřbitově Whitechapel.

Říká se, že poslední člen Polar Bear zemřel v roce 2001.

Ironickým faktorem jsou veřejná prohlášení nebo projevy obou prezidentů Richarda Nixona a Ronalda Reagana, že Američané a Rusové spolu nikdy nebojovali.

Jeffrey Braze je bývalý zdravotnický pracovník. Často píše historické příběhy a úvodníky pro různé michiganské noviny. Je veteránem US Navy a US Naval Reserve a sloužil ve štábu pro veřejné záležitosti ministra námořnictva. Vyrostl v severním Michiganu a bydlí na předměstí Detroitu.

