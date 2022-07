vybírá letáky a předpovědi; Jak se dívat a vysílat

Draft NHL 2022 se bude konat ve čtvrtek a pátek v Bell Center v Montrealu. První kolo začíná ve čtvrtek v 19:00, zatímco páteční 2. až 7. kola začnou v 11:00. Montreal, který je ve veřejném výběru na prvním místě, bude turnaj hostit 27. a poprvé od roku 2009.

Čtvrteční 1. kolo bude živě vysíláno na ESPN v USA, zatímco 2. až 7. kola budou živě vysílána na NHL Network. Všechny prohlídky lze streamovat přes ESPN+.

brzy. Flyers aktuálně drží pátou pozici v celkovém pořadí a bude se ubírat za Montreal, New Jersey, Arizona a Seattle. Po pátém mají Flyers výběr v každém kole kromě druhého, protože tým minulý rok vyměnil tento výběr do Arizony, aby vyvázl ze smlouvy Shayne Gostisbehere. V současné podobě je úplný seznam letáků, ze kterých si můžete vybrat:

První patro: č. 5

Druhé kolo: žádné

Třetí patro: čp. 69

Čtvrté kolo: č. 101

Páté patro: čp. 133

Šesté kolo: č. 165

Sedmé patro: č. 197

Očekává se, že Montreal si vybere mezi kanadským záložníkem Shanem Wrightem z Kingston Frontenack z Ontario Hockey League a slovenským křídelníkem Jurajem Slavkowskim, který hrál minulou sezónu ve Finsku s TPS. Wright si prvenství upevnil až donedávna po pozdním nátlaku Slafkovského po olympiádě a mistrovství světa. Wright by stále mohl obsadit první místo, ale v tuto chvíli si není jistý. Logan Cooley, narozený v Pittsburghu, pravděpodobně půjde po Wrightovi a Slavkowskim, ale to nikdo nehádá.

Za předpokladu, že Wright, Slavkowski a Cooley odejdou z šachovnice v pátém výběru, Flyers si pravděpodobně vyberou mezi Simonem Němcem, Davidem Ježkem nebo Cutterem Gauthierem. Němec Nemec ze Slovenska a Jerichek z České republiky jsou v obraně, zatímco Gauthier, hráč amerického Národního programu rozvoje týmu, je ve středu zálohy 6 stop 3, ale může být přesunut na křídlo na další úroveň. Pokud se Flyers trochu vzdálí, finský sniper Joachim Kimmel, rakouský záložník Marco Kasper a 5 stop-9 dynamo Matthew Savoy jsou další tři jména, která je třeba sledovat.

Ano, Chuck Fletcher minulý týden řekl, že tým zkoumá všechny možnosti pátého místa, včetně předání tomu správnému hráči. Upřesnil, že hráč musí být ve věkové skupině, aby pomohl Flyers vyhrávat nyní i v budoucnu. Nedávno se objevily zprávy, že Flyers mluvili s Chicagem o nejlepším střelci Alexu DeBrinkatovi, zatímco obránce Vancouveru Canucks JT Miller, obránce Arizona Coyotes Jacob Chicheron a křídelník Edmontonu Oilers Jesse Polgojarvi jsou tři další pozoruhodní hráči, o kterých se říká, že jsou nahoře. z projektu. Od roku 2008, kdy Toronto Maple Leafs získalo Lukea Schenna, budoucího letce z New York Islanders, však žádný tým nevyměnil výběr z první pětky před draftem.

Fletcher také řekl, že tým zváží pokus vrátit se na konec prvního nebo druhého kola, protože tým nemá na výběr mezi č. 5 a č. 69.

Téměř jistě ne. Po prvních třech výběrech není mnoho hráčů připravených na ligu NHL ve třídě 2022. Většina evropských hráčů, se kterými jsou Flyers spojováni, pravděpodobně zůstane a bude hrát další sezónu se svými profesionálními týmy v zahraničí, zatímco mnoho Američanů, jako je Gautier (Boston College), se zavazuje hrát univerzitní hokej alespoň rok.

Pokud se Flyers udrží u čísla 5, bude to již poosmé, co franšíza vybrala pět nejlepších. Flyers draftovali několik dobrých hráčů blízko vrcholu draftu, ale žádné skutečné skvělé hráče. Serge Bernier (č. 5 v roce 1967), Mel Bridgeman (č. 1 v roce 1975), Ron Sauter (č. 4 v roce 1982), Mike Ritchie (č. 4 v roce 1990), Johnny Petkkanen (č. 4 v roce 2002), A James Van Remsdijk (č. 2 v roce 2007) byli všichni produktivní hráči NHL, i když ne superhvězdy.

Porota je stále mimo první pětku, Nolan Patrick, kterému je stále teprve 23 let, ale už je ve svém druhém týmu, Vegas Golden Knights. Od vstupu do ligy v roce 2017 kvůli zranění a migréně odehrál Patrick jen 222 ze svých 371 potenciálních zápasů.

V posledních letech byl návrh oblastí, ve které se organizace potýkala s problémy. Flyers doufají ve zlato tentokrát do pátého místa.