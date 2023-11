Matka varuje před tím, abychom chřipku nebrali vážně a děti očkovali

Chřipková sezóna je v plném proudu, a i když je pro rodiče snadné přehlédnout očkování svých dětí, jedna matka z Marylandu má pro ostatní varování. Amanda Kanowitz byla zdravé, šťastné a krásné miminko, které mělo celý život před sebou. To se tragicky změnilo jednoho dne v roce 2004, kdy jí byly čtyři roky. Amandina matka, Alyssa, řekla: „Pediatr nám řekl, že kolem je spousta dalších virů a my ji jen potřebujeme udržet hydratovanou. Tak jsme to udělali. Bohužel, třetího dne ráno byla Amanda nalezena bez života. její postel.“ Kanowitz řekl, že nevěděli, že Amandu zabila chřipka, dokud nedostali výsledky pitvy. „Nikdy jsme si nemysleli, že je chřipka vážná,“ řekl Kanowitz. „Nevěděli jsme, že to může zabít zdravé děti.“ V té době nebyla Amanda dost stará na to, aby se nechala očkovat proti chřipce. Nyní však mohou být očkovány děti již od 6 měsíců. Někteří maloobchodníci dávají zákazníkům odměny za očkování proti chřipce, uvádí Rossen. Zobrazit nabídky. Kanowitz si dala za úkol dostat dávky do všech způsobilých zbraní vytvořením skupiny pro podporu Families Fighting Flugs Flu. „Chřipka je velmi závažné onemocnění, o kterém si lidé musí být vědomi,“ řekl Kanowitz. Kontrola a prevence nemocí V sezóně 2022-23 se chřipkou nakazilo nejméně 54 milionů Američanů, což vedlo k hospitalizaci 650 000 lidí. Dopad COVID-19: COVID-19 může ovlivnit chřipkovou sezónu. Zde je návod. Zájem o vakcínu ale upadá. Během poslední chřipkové sezóny dostalo vakcínu proti chřipce 49,3 % oprávněné populace, což představuje pokles o více než 2 % oproti předchozímu roku. Studie provedená National Foundation for Infectious Diseases odhalila současné postoje k vakcíně proti chřipce. Zatímco 72 % respondentů průzkumu starších 65 let uvedlo, že se v této sezóně plánují očkovat proti chřipce, pouze 52 % zbývající dospělé populace uvedlo, že tak plánují. Podle průzkumu mezi hlavní důvody, proč se nenechat očkovat, patří: 32 % uvedlo, že se obávají potenciálních vedlejších účinků 31 % nedůvěřuje vakcínám 27 % nevěří, že vakcíny jsou účinné 27 % se obává, že by jim vakcína způsobila onemocnění Více než jeden u čtyř dospělých je vysoké riziko onemocnění Těžká chřipka – starší lidé Studie odhalila, že kuřáci a/nebo lidé s metabolickým onemocněním starší 65 let uvedli, že letos neplánují očkování proti chřipce.| Odkaz: Kde se nechat očkovat proti chřipce v Marylandu Lékárník Dr. Leah Smith řekl 11 News, že samolibost může zabíjet. „Zrovna v loňském roce zemřelo ve Spojených státech na chřipku 179 dětí – 80 % z těchto dětí nebylo očkováno,“ řekl Smith. . „Takže to nás přivádí k bodu, že i když si možná myslíte, že to není vážné, nebo jste možná unavení ze všech vakcín, které možná budete muset dostat, je stále důležité, abyste si o této vakcíně promluvili se svým lékařem. Může pomozte zabránit vaší rodině, aby prošla něčím podobným, co Alyssa. „Pokud se to stalo nám, může se to stát komukoli,“ řekl Kanowitz. Chřipková sezóna obvykle vrcholí v únoru a trvá do května.

