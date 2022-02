Nová dohoda mezi saúdskoarabským ministerstvem kultury a zábavní skupinou Cirque du Soleil otevírá dveře velkým novým produkcím v království

Podle dohody obě strany vypracují plán na zřízení akademie a regionální školicí kanceláře Cirque du Soleil.

Podle dohody může v Království debutovat řada pořadů této populární zábavné skupiny, včetně nových turné Cirque du Soleil, The Illusionist, Now You See Me, Paw Patrol Live – Race to Rescue a Trolls Live! A Blue Man Group World Tour. navíc , Království Saúdská Arábie Brzy může hostit novou rezidentní show pro Cirque du Soleil, která je v království jedinečná.

Dohoda rovněž umožní oběma stranám vypracovat plán na zřízení akademie a regionální školicí kanceláře Cirque du Soleil. Díky vzdělávacím osnovám vedeným nejlepšími odborníky ve své třídě budou mít studenti a mládež z celého království i mimo něj příležitost zdokonalit své dovednosti prostřednictvím mezinárodních cirkusových škol a programů rezidenčních pobytů umělců, stejně jako pracovat na mezinárodní úrovni. uznávané tituly.

Cirque du Soleil Entertainment Group odehrála od roku 2018 v Saúdské Arábii šest představení, z nichž nejnovější byl „Messi 10“ – show na poctu slavnému argentinskému fotbalistovi. Lionel Messi – Která se konala v listopadu během sezóny Rijád 2021.

Dohodu podepsala Jeho Výsost emír Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saudministr kultury a předseda výboru divadla a múzických umění a a. Gabriel de AlbaSpolupředseda představenstva Cirque du Soleil Entertainment Group během zasedání v New York.

Divadelní umění v Království se od založení ministerstva kultury v roce 2018 rychle rozrostlo. Výbor pro divadlo a múzická umění, jedna z 11 sektorových komisí pod dohledem ministerstva kultury, zahájila v loňském roce svou strategii rozvoje tohoto sektoru, s plány na posílení své infrastruktury, poskytování vzdělávacích příležitostí, vytváření pracovních míst a budování partnerství. Cílem úřadu je mít do roku 2030 4 500 absolventů a více než 4 000 kvalifikovaných stážistů.

Poznámky pro redaktory:

O ministerstvu kultury:

Ministerstvo kultury vede kulturní transformaci s cílem vytvořit bohatý ekosystém, který podporuje kreativitu, odemyká ekonomický potenciál odvětví a uvolňuje nové a inspirativní formy vyjádření.

V rámci těchto snah se ministerstvo kultury snaží posílit přítomnost saúdského dědictví a kultury na akcích rozšířených po celém království i v zahraničí, což účastníkům umožní zapojit se do bohaté a rozmanité historie království a zachovat saúdské dědictví pro budoucí generace.

Zdroj: Saúdské ministerstvo kultury